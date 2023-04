Fondateur d'OVHcloud, président et actionnaire majoritaire de la plateforme cloud Shadow, Octave Klaba s'allie au groupe Caisse des Dépôts (Banque des Territoires) dans le cadre d'un partenariat pour la création de la plateforme Synfonium.

" Synfonium vise à offrir aux consommateurs et aux entreprises un accès transparent aux meilleurs services de collaboration européens basés sur le cloud, y compris le remote computing, le stockage sur le cloud, les fonctions de moteur de recherche, de vidéoconférence, et bien d'autres applications ", peut-on lire dans un communiqué.

La Caisse des Dépôts est un actionnaire clé de Qwant, et des négociations exclusives ont débuté auprès des actionnaires du moteur de recherche pour une vente de 100 % des actions de la société.

Synfonium = Shadow + Qwant

Dans un premier temps, il est prévu que Synfonium comprendra les services de Shadow (PC dans le cloud Shadow PC, stockage dans le cloud Shadow Drive), ainsi que le moteur de recherche Qwant axé sur le respect de la vie privée des utilisateurs.

Cette étape sera conditionnée par la finalisation du projet d'acquisition de Qwant, de même qu'une analyse des évolutions des conditions financières du partenariat de Qwant avec Microsoft. Pour rappel, le moteur de recherche Qwant utilise de la puissance de calcul de la plateforme cloud Azure. En outre, il ne se passe pas encore complètement de Bing.

Ultérieurement, il est prévu d'ajouter d'autres services à la plateforme Synfonium, via des développements internes, diverses acquisitions et des partenariats. Un accent sera mis sur des solutions logicielles européennes et des logiciels libres.

Les frères Klaba à la manœuvre

Synfonium sera détenu à 75 % par Octave et Miroslaw Klaba, les cofondateurs d'OVHcloud, tandis que la Caisse des Dépôts - l'institution financière publique française - détiendra une participation de 25 %.

" Nous pensons que l'Europe dispose d'un grand nombre de solutions logicielles innovantes qui bénéficieraient grandement d'une plateforme conçue pour leur distribution et leur interaction optimisée. Synfonium est destiné à servir d'hôte et d'accélérateur pour ces technologies, en commençant par celles de Shadow et de Qwant ", déclare Octave Klaba.

Les frères Klaba avaient fait l'acquisition de Shadow en 2021, par l'intermédiaire de leurs fonds Jezby Ventures et Deep Code.