Sur ordinateur, une version personnalisée du navigateur Opera se met au diapason du moteur de recherche Qwant. Elle s'adresse aux utilisateurs de Qwant en France.

Développé en France, le moteur de recherche Qwant est axé sur le respect de la vie privée. Le concept de vente de données personnelles lui est étranger, et il est promis sans tracking des recherches ou publicitaire.

Les publicités contextuelles qui contribuent au modèle économique de Qwant sont ainsi les mêmes pour tous les utilisateurs.

Un combo Opera et Qwant

Dans le cadre du partenariat avec Opera et avec la version personnalisée du navigateur, Qwant devient le moteur de recherche par défaut d'Opera, que ce soit dans la barre d'adresse et de recherche, et y compris sur l'accès rapide Speed Dial.

Avec son socle Chromium, le navigateur Opera n'est lui-même pas dénué d'intérêt en matière de respect de la vie privée, grâce à une panoplie d'outils et paramètres. C'est par exemple le cas avec la possibilité de bloquer les trackers ou même les publicités, tandis qu'une navigation avec VPN peut être activée.

Bourré d'options de personnalisation, le navigateur Opera joue néanmoins surtout ces derniers temps sur le tableau de l'IA générative avec sa proposition de type ChatGPT incarnée par Aria, et dont l'accès est gratuit. Une connexion à un compte Opera est alors nécessaire. Aria s'appuie sur la technologie GPT d'OpenAI.

Vers un renouveau de Qwant avec l'IA ?

Depuis l'été dernier et un rachat, le devenir de Qwant se conjugue avec celui de la plateforme Synfonium qui comprend également Shadow, sous la houlette d'Octave Klaba, le fondateur d'OVHcloud.

D'ici la fin de l'année, une version alpha du moteur de recherche aura recours à un algorithme dit auto-convergeant. Pour début 2024, Octave Klaba a évoqué une version bêta qui proposera un moteur de réponse, en plus du moteur de recherche Qwant.

L'IA générative devrait ainsi être au rendez-vous pour Qwant. Elle s'appuiera sur des grands modèles de langage open source et une exécution par des puces H100 de Nvidia.