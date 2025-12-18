La startup californienne Radiant Nuclear vient de sécuriser un financement de 300 millions de dollars, portant sa valorisation à plus de 1,8 milliard, pour l'aider à finaliser son projet de réacteur nucléaire miniature.

Cette opération s'inscrit dans une vague d'investissements massifs qui touche tout le secteur des réacteurs compacts, une tendance directement liée aux besoins énergétiques exponentiels de l'intelligence artificielle et des data centers.

Une course effrénée au financement

Ce nouveau tour de table, mené par Draper Associates et Boost VC, survient à peine six mois après une précédente levée de 165 millions de dollars.

L'accélération est palpable et témoigne de la confiance des investisseurs dans la viabilité de cette technologie. Le chemin parcouru est immense depuis les 1,2 million de dollars levés par l'entreprise en 2021.

Et Radiant n'est pas un cas isolé. Des concurrents comme Last Energy, X-energy ou encore Aalo Atomics ont eux aussi attiré des centaines de millions récemment. Cette convergence de capitaux soulève des questions : le marché est-il en surchauffe ou assiste-t-on à l'émergence d'une solution durable à la crise énergétique ?

L'avenir le dira, mais la pression pour livrer des résultats concrets monte d'un cran.

Le Kaleidos, un réacteur dans un semi-remorque

Le projet phare de Radiant se nomme Kaleidos. Il s'agit d'un micro-réacteur d'une puissance de 1 mégawatt, conçu pour être transportable par camion, entièrement assemblé et prêt à l'emploi en moins d'une journée.

L'objectif est bien sûr de le produire en série, avec une usine prévue dans le Tennessee capable de sortir 50 unités par an.

La technologie repose sur un combustible de type TRISO, des particules d'uranium enrobées de céramique réputées pour leur haute résistance à la chaleur, réduisant ainsi drastiquement les risques de fusion.

Chaque unité, refroidie à l'hélium, est pensée pour fonctionner cinq ans sans rechargement, avec une durée de vie totale de vingt ans, à l'issue de laquelle Radiant se charge de la récupérer.

Des data centers aux bases militaires, les applications concrètes

L'ambition de Radiant est claire : remplacer les générateurs diesel, coûteux et polluants, dans des environnements critiques ou isolés. Les bases militaires, les communautés éloignées et, surtout, les data centers figurent parmi les premiers clients ciblés, en quête d'une source d'énergie fiable et continue.

Un accord a d'ailleurs déjà été signé avec le géant Equinix pour la fourniture d'une vingtaine de réacteurs. Avant tout déploiement commercial prévu pour 2028, un prototype de ce réacteur nucléaire sera testé dès l'été 2026 au sein du Laboratoire National de l'Idaho.

Le compte à rebours est lancé, et toute l'industrie a les yeux rivés sur ces échéances pour voir si les promesses se transformeront enfin en kilowattheures livrés., avec la possibilité de rendre des sites indépendants de l'approvisionnement d'un réseau électrique.