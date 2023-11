À partir d'aujourd'hui, c'est la semaine du Black Friday sur Rakuten ! Profitez d'offres jusqu'à -80% et de prix inégalables sur des produits phares pour faire tous vos achats de Noël.

Rakuten offre également les coupons promo suivants, mais attention : ils ne sont valables qu'aujourd'hui et sont en quantité limitée, alors n'hésitez pas !

15 € offerts dès 119 € d’achat jusqu'à 23h59 : BLACK15

40 € offerts dès 499 € d’achat jusqu'à 23h59 : BLACK40

40 € offerts dès 499 € d’achat jusqu'à 23h59 : 150 € offerts dès 1 999 € d’achat jsuqu'à 23h59 : BLACK150



Pour le lancement du Black Friday Rakuten, focus sur les smartphones iPhone 15 et Samsung Galaxy S23, ainsi que les TV LG OLED qui bénéficient des coupons BLACK40 et BLACK150 jusqu'à ce soir 23h59 !

Commençons par l'iPhone 15. Il est doté d'un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces avec OLED jusqu'à 2 fois plus lumineux même en plein soleil, ainsi que d'une puce ultra-rapide Apple A16. Il offre également une définition améliorée de 2556 x 1179, un nouveau capteur principal de 48MP et un téléobjectif 2x de qualité optique.

En aluminium et verre teinté, il est robuste et résiste aux éclaboussures, à l’eau jusqu'à 6 mètres et à la poussière. Sa face avant avec Ceramic Shield garantit une résistance 4 fois supérieure à celle des écrans traditionnels.

Un port USB-C est enfin disponible à la place du Lightning, et Apple promet 20 heures d’autonomie en lecture vidéo et 16 heures en streaming.

L'iPhone 15 est en promotion à 709,99 € au lieu de 749,99 € avec le code BLACK40, soit une réduction de 40 € sur Rakuten. La livraison est rapide et gratuite.

D'autres smartphones sont en réduction chez Rakuten pour le Black Friday, comme :

Des téléviseurs LG Evo OLED affichent également des promotions chez Rakuten pour le Black Friday :

Retrouvez toutes les offres du Black Friday Rakuten sur cette page dédiée.



À decouvrir également sur GNT :