La dernière ligne droite avant Noël est lancée sur Rakuten ! Pour vous aider à boucler vos cadeaux sans faire exploser votre budget, la plateforme dégaine aujourd'hui une série de codes promo cumulables avec les remises déjà en cours. Entre les coupons flash valables 24h et les offres dédiées aux boutiques comme Darty ou LEGO, c'est le moment ou jamais de remplir votre hotte.
➡️ Voici les codes promos à saisir :
- 4 € offerts dès 29 € d'achat avec le code RAKUTEN4 (aujourd'hui seulement)
- 10 € offerts dès 69 € d'achat avec le code RAKUTEN10 (aujourd'hui seulement)
- 20 € offerts dès 149 € d'achat sur la boutique Darty avec le code DARTY20
- 25 € offerts dès 79 € d'achat de LEGO avec le code LEGO25
Top 10 des promos de Noël Rakuten
- LEGO Technic 42160 - Audi RS Q e-tron à 124,99 € avec le code LEGO25 + 7,50 € crédités sur la cagnotte
- Écouteurs Bluetooth Sony WF-1000XM5 - Noir à 171,99 € avec le code RAKUTEN4 + 1,76 € crédité sur la cagnotte (réduction active de bruit, IPX4, appels avec réduction de bruit par IA, 2 microphones à rétroaction, embouts isolants, 12h d'autonomie...)
- Trottinette électrique Xiaomi Scooter 4 Lite (2nd Gen) à 225,99 € avec le code DARTY20 + 2,46 € crédités sur la cagnotte (max 300W, pneus 10", 25 km/h, autonomie 25 km)
- Samsung Galaxy Watch Ultra - 47mm Argent Titane à 349,99 € avec le code RAKUTEN10 + 3,60 € crédités sur la cagnotte (1,5" Super AMOLED, Galaxy AI, GPS double fréquence, Bluetooth, autonomie jusqu'à 100h, IP68, certification MIL-STD 810H, itinéraires, zones de fréquence cardiaque personnalisées, mode nuit...)
- Aspirateur balai Dyson Cyclone V10 Absolute à 379 € avec le code DARTY20 + 15,96 € crédités sur la cagnotte (150AW, 1h d'autonomie, brosse Motorbar auto-démêlante, brosse pour sol dur, 3 modes de puissance)
- Drone DJI Flip + radiocommande RC 2 à 489 € avec le code DARTY20 + 5,09 € crédités sur la cagnotte (4K/60 ips HDR, autonomie max 31 min, suivi des sujets par IA, écran tactile FHD 5,5", capture verticale en 2,7K...)
- Samsung Galaxy S25+ 5G - 256 Go Gris à 594,99 € avec le code RAKUTEN10 + 6,05 € crédités sur la cagnotte (6,7" Dynamic AMOLED 2X QHD+ 120Hz, 4900 mAh, Galaxy AI, RAM 12 Go)
- iPad Air M3 (2025) Wi-Fi 256 Go 11 pouces Gris sidéral à 609 € avec le code RAKUTEN10 + 6,19 € crédités sur la cagnotte
- Carte graphique PNY GeForce RTX 5070 Ti NVIDIA 16 Go GDDR7 à 959,52 € avec le code RAKUTEN10 + 48,48 € crédités sur la cagnotte
- iPhone 17 Pro - 256 Go Bleu intense or argent à 1 189 € avec le code RAKUTEN10
➡️ Retrouvez l'ensemble des promotions sur la page des offres de Noël Rakuten.
Et ne manquez pas non plus notre top 3 des promos du jour, avec l'écran PC gaming QD-OLED MSI MAG 321UP 32", le robot aspirateur laveur Narwal Flow ainsi que le PC portable Lenovo IdeaPad 3 !