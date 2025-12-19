Écran PC gaming QD-OLED MSI MAG 321UP

Cet écran plat de 31,5 pouces en définition UHD 4K (3840 x 2160) s’appuie sur une dalle QD-OLED de nouvelle génération pour offrir une qualité d’image exceptionnelle, avec des noirs profonds, des contrastes saisissants et des couleurs d’une grande fidélité certifiées QD Premium Color (Delta E ≤ 2).

Compatible Adaptive Sync, il assure une expérience fluide, renforcée par un temps de réponse ultra-rapide de 0,03 ms et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 240 Hz pour le jeu compétitif.

Certifié VESA DisplayHDR True Black 400, il sublime les contenus HDR tout en intégrant la technologie MSI OLED Care 2.0 afin de limiter les risques de marquage de la dalle.

Pensé pour la polyvalence, il dispose d’un module KVM pour contrôler plusieurs appareils avec un seul clavier et une seule souris, d’un mode Console avec HDMI 2.1 à 48 Gb/s, et d’un pied entièrement réglable pour un confort optimal, aussi bien en jeu qu’en usage quotidien.

L'écran QD-OLED MSI MAG 321UP est disponible en ce moment à 599,99 € au lieu de 649,99 € sur Amazon (prix officiel 949,99 €).

Aspirateur robot laveur Narwal Flow

Ce robot aspirateur-laveur intègre un système de nettoyage autonettoyant avancé pour les chenilles, reposant sur la technologie FlowWash. Sa serpillière à rail unique est continuellement rincée à l’eau chaude propre puis débarrassée de l’eau sale grâce à deux réservoirs séparés, garantissant un nettoyage efficace sans redistribuer la saleté. La serpillière extensible EdgeReach permet en plus de couvrir les bords et les zones difficiles d’accès avec précision.

Le robot combine une double caméra et une puissance de calcul de 10 TOPS pour une cartographie extrêmement précise et un évitement intelligent des obstacles. Capable de reconnaître plus de 200 objets en temps réel, il se déplace de manière fluide et sûre dans tous les environnements.

La technologie CarpetFocus, associée à une brosse latérale dynamique et anti-enchevêtrement, adapte automatiquement l’aspiration sur les tapis jusqu’à 22 200 Pa pour un nettoyage en profondeur, sans blocage de poils ou de cheveux.

Pensé comme une solution tout-en-un, il couvre efficacement les coins, franchit des seuils jusqu’à 4 cm et s’appuie sur une station de base intelligente sans entretien pour une expérience de nettoyage entièrement automatisée.

Le Narwal Flow est disponible à 799 € en ce moment sur Geekbuying avec la livraison gratuite depuis la Pologne (prix officiel 999 €), avec en plus un lot de 6 sacs à poussière Narwal offert.

Lenovo IdeaPad 3 17ABA7

Ce PC portable grand format de 17,3 pouces est animé par un processeur Ryzen 7 5825U à 8 cœurs, capable d’atteindre jusqu’à 4,5 GHz en mode Turbo, offrant de solides performances pour le multitâche, le travail bureautique avancé et les usages multimédias.

Il est épaulé par 16 Go de mémoire DDR4 à 3 200 MHz et un SSD NVMe PCIe 4.0 de 512 Go, garantissant une excellente réactivité et des temps de chargement rapides.

Son écran HD+ antireflet de 1600 x 900 pixels assure un confort visuel appréciable sur une large diagonale, tandis que la partie graphique Radeon Graphics prend en charge l’affichage et les tâches quotidiennes sans difficulté.

Bien équipé en connectivité avec le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.1, l’USB-C, le HDMI et un lecteur de carte SD, il intègre également une webcam HD avec cache de confidentialité et un système audio Dolby Audio.

Vous pouvez obtenir le Lenovo IdeaPad 3 17ABA7 à 454,99 € grâce au code LENOVO25 sur Cdiscount en ce moment.



