Aujourd’hui seulement, Rakuten vous offre 20 € de remise dès 149 € d’achat avec le code DARTY20 sur l'ensemble de la boutique officielle Darty présente sur sa plateforme. C'est le moment de s'équiper chez une enseigne de confiance tout en bénéficiant d'une remise supplémentaire en plus des soldes.
High-tech : les meilleures offres à saisir
Le rayon informatique et mobilité profite pleinement de ce coupon de réduction. Voici les produits les plus attractifs sur la boutique Darty :
- PC portable HP 15-fd1016nf : un excellent rapport performance/prix pour le quotidien à 509,99 € avec le code DARTY20
- Samsung Galaxy Tab A9+ (256 Go) : idéale pour le divertissement familial, elle passe à 209,99 € grâce au code DARTY20
- Samsung Galaxy Buds3 Pro : le sommet de l'audio Samsung à 159,99 € avec le code DARTY20
- PC portable gaming Asus ROG Strix G18 : il s'affiche à 979,99 € au lieu de 999,99 € avec le code DARTY20, pour profiter d'un grand écran 18" 144Hz et de la puissance d'une RTX 5060 et d'un processeur Ryzen 9.
Électroménager et maison : le top des ventes Darty
C'est le secteur où le coupon de 20 € est le plus avantageux, notamment sur les indispensables de la cuisine et de l'entretien :
- Aspirateur balai lavant Dyson V12 Detect Slim Submarine : à 429,99 € avec le code DARTY20, il combine aspiration laser et lavage des sols durs.
- Multicuiseur Moulinex Cookeo : le compagnon idéal pour cuisiner rapidement et sainement, maintenant à 129,99 € avec le code DARTY20.
- Machine espresso grain Delonghi Magnifica Start : idéale pour savourer un café en grains fraîchement moulu avec son interface tactile intuitive, elle s'affiche à 379,99 € avec le code DARTY20.
- Friteuse sans huile Moulinex Easy Fry Dual XXL (10,5 L) : parfaite pour cuisiner deux plats simultanément pour toute la famille, elle vous revient à 249,99 € grâce au code DARTY20.
➡️ Rendez-vous sur la boutique Darty Rakuten pour découvrir l'ensemble des offres.
Et pour finir, jetez aussi un œil à notre top 3 des promotions du jour, mettant à l’honneur les HONOR CHOICE Earbuds X7 Lite, l’imprimante 3D Anycubic Kobra S1 et l’écran PC gaming incurvé Mini-LED Lenovo Legion Y34wz-30 de 34 pouces. Sans oublier les soldes d’hiver, avec une sélection des meilleures offres Cdiscount pour la 3ème démarque sur les smartphones, l’électroménager et les PC portables.