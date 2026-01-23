HONOR CHOICE Earbuds X7 Lite

Ils intègrent la réduction de bruit active pour vous plonger au cœur de votre musique sans distractions. L’algorithme anti-vent garantit un son clair et des appels audibles, même en extérieur.

Avec jusqu’à 38 heures d’autonomie, les écouteurs vous accompagnent toute la journée. Chaque écouteur offre jusqu’à 7 heures d’écoute, complétées par le boîtier de charge 500 mAh pour une utilisation prolongée sans contrainte.

La connexion Bluetooth 5.4 assure une transmission rapide, stable et fluide. Le Mode Jeu réduit la latence afin d’offrir une parfaite synchronisation entre l’image et le son.

Dotés d’un haut-parleur de 10 mm, les X7 Lite délivrent un son équilibré avec des aigus doux et des basses puissantes, renforcées par un traitement audio intelligent pour une immersion optimale.

La réduction de bruit des appels basée sur l’IA permet des conversations claires et naturelles, tandis que la connexion multi-appareil facilite le passage d’un appareil à l’autre sans interruption.

Enfin, leur certification IP54, leur design ergonomique et leur poids plume de 4,2 g garantissent confort, stabilité et résistance à la sueur et aux éclaboussures, même lors d’une utilisation prolongée.

Vous pouvez obtenir les HONOR CHOICE Earbuds X7 Lite à 19,90 € seulement au lieu de 49,90 € avec le code ACEXL30 sur le site officiel en ce moment.

Imprimante 3D Anycubic Kobra S1

Elle allie vitesse et précision grâce à une architecture CoreXY à double moteur, capable d’atteindre 600 mm/s avec une accélération allant jusqu’à 20 000 mm/s², garantissant des impressions rapides, stables et sans vibrations. Sa chambre fermée offre des conditions optimales pour les matériaux techniques comme l’ABS et permet également l’impression multicolore via le système ACE Pro.

Dotée d’un hotend tout métal chauffant jusqu’à 320°C et d’un plateau à 120°C, elle prend en charge un large éventail de filaments (PLA, TPU, ASA, ABS, PETG) ainsi que différentes tailles de buses, de 0,2 à 0,8 mm. Son volume d’impression de 250 x 250 x 250 mm la rend parfaitement adaptée aux projets de grande taille.

La Anycubic Kobra S1 est prête à l’emploi et intègre le nivellement automatique LeviQ 3.0 avec compensation de l’axe Z, pour une mise en route simple et rapide. L’expérience utilisateur est renforcée par la plateforme Makeronline, qui permet de lancer des impressions en un clic parmi des milliers de modèles créés par une vaste communauté.

Enfin, le contrôle à distance via l’application Anycubic, accessible sur smartphone, tablette ou PC, offre un suivi complet et intuitif de vos impressions, où que vous soyez.

La Anycubic Kobra S1 est disponible à 256,62 € en ce moment sur Rue du Commerce (prix officiel 549 €).

Écran PC gaming incurvé Lenovo Legion Y34wz-30 Mini-LED

Cet écran incurvé de 34 pouces au format ultra-large offre une définition WQHD de 3440 x 1440 pixels. Sa dalle VA associée au rétroéclairage Mini-LED assure des contrastes profonds, des noirs plus précis et une excellente gestion de la luminosité.

Sa courbure 1500R enveloppe le champ de vision pour une immersion renforcée, tandis que le taux de rafraîchissement de 165 Hz et le temps de réponse de 1 ms garantissent une image fluide et réactive, parfaitement adaptée au gaming comme aux usages exigeants.

Côté connectique, il dispose de deux ports HDMI et d’un DisplayPort, facilitant le branchement de plusieurs appareils. La compatibilité FreeSync élimine les déchirures d’image pour une expérience visuelle plus stable.

Enfin, avec une luminosité élevée de 720 cd/m² et un contraste de 3000:1, le moniteur délivre des images éclatantes, riches en détails et parfaitement lisibles, même dans des environnements lumineux.

L'écran Lenovo Legion Y34wz-30 Mini-LED est en promotion à 499,99 € au lieu de 1 299 €, soit une remise de 62 % sur la Fnac.



