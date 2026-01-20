Pour ceux qui souhaitent tenir leurs bonnes résolutions, Rakuten propose en ce moment des promotions dédiées à la mobilité urbaine (vélos, trottinettes électriques...) et au sport à domicile (vélos d'appartement, tapis de course, rameurs...). Profitez de remises immédiates avec ces codes exclusifs :

➡️ -7 € dès 49 € d'achat avec le code SPORT7
➡️ -30 € dès 299 € d'achat avec le code SPORT30

Pour l'occasion, découvrez ci-dessous notre focus spécial mobilité urbaine.

promos Rakuten mobilite? urbaine

Sélection mobilité & glisse urbaine Rakuten

KuKirin G2 (1)

DUOTTS-C29

➡️ Retrouvez toute la sélection sur la page spéciale mobilité urbaine / sport Rakuten.

Et ne passez pas à côté de notre top 3 des promotions du jour, avec à l’honneur la trottinette électrique iScooter i9, le mini PC Firebat MN56 et le pack micro-onduleur Zendure SolarFlow 800 accompagné de deux panneaux solaires. Sans oublier les soldes Cdiscount, dont la 3ème démarque arrive avec des réductions pouvant atteindre -60 % !