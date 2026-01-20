Pour ceux qui souhaitent tenir leurs bonnes résolutions, Rakuten propose en ce moment des promotions dédiées à la mobilité urbaine (vélos, trottinettes électriques...) et au sport à domicile (vélos d'appartement, tapis de course, rameurs...). Profitez de remises immédiates avec ces codes exclusifs :

➡️ -7 € dès 49 € d'achat avec le code SPORT7

➡️ -30 € dès 299 € d'achat avec le code SPORT30

Pour l'occasion, découvrez ci-dessous notre focus spécial mobilité urbaine.

Sélection mobilité & glisse urbaine Rakuten

Sac à dos avec clignotants sans fil : indiquez vos changements de direction d'un simple clic au guidon à 42,40 € avec le code SPORT7 .





avec le . Hoverboard tout-terrain (8,5 pouces) : pour les loisirs des plus jeunes, avec roues larges pour plus de stabilité à 249,99 € avec le code SPORT7 .





avec le . Xiaomi Electric Scooter 4 (modèle 2024, 300W) : la fiabilité et la légèreté signées Xiaomi pour vos trajets quotidiens à 268,99 € avec le code SPORT7 .





avec le . Trottinette KuKirin G2 (800W) : un modèle puissant avec 55 km d’autonomie, une vitesse maximale de 45 km/h et des pneus 10" à 449 € avec le code CLUBR30.

Trottinette Ausom L2 (double moteur 2x800W) : des performances extrêmes (vitesse 55 km/h) avec en plus un casque et un support de téléphone avec visière de protection offerts à 509 € avec le code SPORT30 .





avec le . Trottinette KuKirin G2 Master (double moteur 2x1000W) : un monstre de puissance avec double moteur pour les terrains les plus exigeants à 799 € avec le code SPORT30 .





avec le . Vélo électrique Duotts C29 (1000W) : un VTT puissant monté sur des roues de 29 pouces, capable d'atteindre 55 km/h, idéal pour les longs trajets à 819 € avec le code SPORT30.

➡️ Retrouvez toute la sélection sur la page spéciale mobilité urbaine / sport Rakuten.

Et ne passez pas à côté de notre top 3 des promotions du jour, avec à l’honneur la trottinette électrique iScooter i9, le mini PC Firebat MN56 et le pack micro-onduleur Zendure SolarFlow 800 accompagné de deux panneaux solaires. Sans oublier les soldes Cdiscount, dont la 3ème démarque arrive avec des réductions pouvant atteindre -60 % !