Trottinette électrique iScooter i9

Dotée d’une batterie de 7,5 Ah et d’un moteur de 350 W, elle atteint jusqu’à 30 km/h et offre une autonomie pouvant aller jusqu’à 30 km, tout en étant capable de franchir des pentes jusqu’à 20°.

Ses pneus alvéolés de 8,5 pouces garantissent une conduite confortable et stable sur une grande variété de surfaces.

La iScooter i9 est également équipée d’un éclairage LED avant et d’un feu arrière pour une visibilité optimale. Côté sécurité, elle combine un frein électronique EBAS et un frein à disque arrière, assurant un freinage précis, réactif et efficace.

Retrouvez la trottinette électrique iScooter i9 à 108 € seulement sur AliExpress en ce moment avec la livraison gratuite depuis l'Espagne (prix officiel 299 €).

Mini PC Firebat MN56

Il embarque un processeur Ryzen 7 8745HS à 8 cœurs et 16 threads, capable d’atteindre jusqu’à 4,9 GHz, assurant une excellente réactivité aussi bien pour le multitâche que pour les applications exigeantes.

Livré avec Windows 11, 16 Go de mémoire DDR5 et un SSD de 512 Go, il garantit des démarrages rapides, une grande fluidité et un espace de stockage confortable. La partie graphique est confiée au Radeon 780M, offrant de solides performances pour la création, le multimédia et le gaming léger.

Côté connectivité, le MN56 est particulièrement complet avec le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2 et deux ports Ethernet RJ45. Il prend en charge le triple affichage, dont un via HDMI, pour un espace de travail étendu.

Son équipement comprend également de nombreux ports : USB 3.0 et USB 2.0, un port USB-C USB4.0, ainsi que des prises audio et micro 3,5 mm, offrant une grande polyvalence pour connecter tous vos périphériques.

Vous pouvez obtenir le mini PC Firebat MN56 à 363,98 € grâce au code FRBB25 sur AliExpress, avec la livraison gratuite depuis l'Espagne.

Pack micro-onduleur hybride Zendure SolarFlow 800 + 2 panneaux solaires bi-faciaux 1300W

Grâce à son MPPT haute performance de 1 200 W (2 x 600 W) et à sa puissance AC bidirectionnelle de 800 W, le SolarFlow 800 exploite pleinement le potentiel de votre production solaire. L’énergie excédentaire est automatiquement stockée dans les batteries, tandis que la gestion dynamique via un système AC bidirectionnel permet de réduire la dépendance au réseau et d’optimiser les économies d’énergie.

Même en cas de faible ensoleillement ou de conditions météo défavorables, ses performances photovoltaïques avancées assurent un apport énergétique continu et stable, jour après jour.

Le SolarFlow 800 recharge la batterie pendant les heures creuses, puis restitue l’énergie pour alimenter le foyer aux heures les plus coûteuses, contribuant ainsi à une baisse significative de la facture énergétique.

En l’absence de soleil, l’appareil bascule automatiquement sur le réseau afin de préserver la batterie, limitant son usure et prolongeant sa durée de vie.

En stockant directement l’électricité solaire en courant continu, le SolarFlow 800 limite les pertes liées aux conversions et améliore l’efficacité énergétique globale jusqu’à 10 % par rapport à un système couplé en courant alternatif.

Piloté par le système intelligent ZEN+OS, le SolarFlow 800 offre une gestion énergétique précise et réactive. Il fonctionne de manière fiable même sans connexion Internet, optimise l’autoconsommation et réduit le gaspillage pour maximiser vos économies.

➡️ Découvrez notre test du Zendure SolarFlow 800

Le pack Zendure SolarFlow 800 + 2 panneaux solaires est en promotion à 269,84 € au lieu de 299 € en ce moment sur Amazon (expédié sous 4 à 5 semaines).



