Comme à son habitude, Amazon nous propose ses ventes flash. Afin de vous éviter de longues heures de recherche, nous vous avons concocté une sélection de promotions disponibles.

Pour commencer, laissez-moi vous présenter l'aspirateur Amazon Basics multicyclonique. Cet aspirateur-traineau sans sac est doté d'un réservoir de 2,5 L et d'un filtre HEPA 12 lavable. Sa puissance de 700W vous assure une aspiration homogène et permanente. Muni d'une tête classique, d'un embout plat et d’un embout spécial tissu, il réalisera toutes les tâches que vous lui demandez.

Cet aspirateur Amazon Basics multicyclonique est vendu 73,50 € soit 33% de remise.





D'autres offres sont disponibles à savoir :

Aspirateur

Casque audio

Écouteurs

PC portable

PC portable Acer Aspire 5 A515-56-5567 à 499,99 € (-20%)

(15,6", i5 1135G7, 8 Go RAM, SSD 256 Go, W11)

Clavier / souris

Composant PC

Accessoire PC

Maison



Et n'oubliez pas de découvrir nos promotions sur un rasoir électrique à -39%, une tondeuse Rowenta à -33% et bien d'autres ainsi que les offres sur un forfait mobile pas cher du tout.