Nous avons dernièrement abordé le sujet des hausses de prix des forfaits mobiles. Les consommateurs cherchent alors des solutions pour contrer ces augmentations qui, mises bout à bout, nous coûtent une petite fortune au quotidien. Une des solutions phare, c'est d'aller chez la concurrence et plus précisément chez les MVNO, ces opérateurs virtuels.

En effet, partageant le réseau avec les 4 opérateurs français, ces discounters tirent les prix vers le bas sans pour autant qu'on le ressente trop à l'usage.

Aujourd'hui, découvrons en détail les deux offres à prix mini de chez Auchan Télécom.

Pour commencer, le forfait le moins cher de cet opérateur : 30 Go pour 6,99 €/mois. Ce forfait comprend 30 Go de données mobiles en 4G (débit réduit au-delà), les appels, SMS et MMS illimités et 8 Go d'internet dans l'Union européenne et les DOM. Ce forfait, passant par le réseau Bouygues Telecom, vous assure une connexion internet et une couverture importante. Un forfait parfaitement adapté à la majorité des Français !

Ce forfait 4G est disponible sur le site de Auchan Télécom à 6,99 €/mois sans engagement.



Auchan Télécom ne se limite pas à un seul forfait. L'opérateur propose une seconde offre, cette fois, à 130 Go de data 5G pour 12,99 €/mois. Ce forfait intègre 130 Go de data en 5G (débit réduit au-delà), les appels, SMS et MMS illimités et 17 Go d'internet en 4G dans l'Union européenne et les DOM. Ce forfait passe par le réseau Bouygues Telecom, vous assure une bonne couverture mobile ainsi qu'une connexion internet de très bonne qualité. Un peu plus cher, mais pour ceux qui ont besoin de plus de données mobiles et de façon plus rapide (5G), ce forfait est intéressant avec un prix qui reste très compétitif.

Ce forfait 5G 130 Go de data vous est proposé à un prix de 12,99 €/mois sans engagement sur le site de Auchan Télécom.





Pour aller plus loin, vous pouvez consulter notre comparatif sur les forfaits mobiles pas chers d'opérateurs alternatifs à partir de 6,99 € ainsi que l'offre d'un forfait mobile 80 Go à moins de 10 € par mois sur réseau Orange ou SFR.