D'un diamètre de l'ordre de 375 mètres pour une taille comparée à celle d'un paquebot de croisière, l'astéroïde Apophis (99942 Apophis) a été découvert en 2004. Le 13 avril 2029, cet astéroïde géocroiseur passera à environ 32 000 km de la Terre. Il sera 12 fois plus proche que la Lune et brièvement visible à l'œil nu pour 2 milliards de personnes à travers l'Europe, l'Afrique et une partie de l'Asie.

Pendant au moins les 100 prochaines années, tout risque de collision avec notre planète a été écarté. L'événement d'avril 2029 avec le proche survol d'Apophis sera une rare opportunité de l'étudier à moindres frais, que ce soit depuis le sol ou dans l'espace.

Mieux comprendre la composition et la structure d'un astéroïde d'une telle taille sont des enjeux, ainsi que l'influence des effets de la gravité terrestre et des forces de marée exercées sur Apophis, et plus globalement le comportement des astéroïdes.

Une mission rapide pour la sécurité dans l'espace

L'Agence spatiale européenne (ESA) annonce ainsi une mission Ramses pour Rapid Apophis Mission for Space Safety (Mission Rapide Apophis pour la Sécurité dans l'Espace). Son objectif principal sera de rejoindre l'astéroïde Apophis avant son survol au plus près de la Terre et de l'accompagner pour l'observer.

La mission Ramses devrait décoller en avril 2028 et rejoindre Apophis en février 2029. Une sonde collectera des données sur la forme, la surface, l'orbite, la rotation et l'orientation de l'astéroïde. L'analyse des données entrera en outre dans le cadre d'informations pour la défense planétaire.

Source image (approche Apophis en 2029) : Nasa - JPL

Environ un mois après le survol de la Terre par Apophis, c'est la mission OSIRIS-APEX (Apophis Explorer) de la Nasa (extension de la mission et sonde OSIRIS-Rex avec l'astéroïde Bennu et le retour d'échantillon) qui s'approchera de l'astéroïde.

Un cadeau de la nature...

" Il nous reste encore tant à apprendre sur les astéroïdes mais, jusqu'à présent, nous avons dû voyager profondément dans le Système solaire pour les étudier et réaliser nous-mêmes des expériences permettant d'interagir avec leur surface. Pour la toute première fois, la nature nous en apporte un et mène elle-même l'expérience ", commente Patrick Michel, directeur de recherche au CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice.

Une décision formelle pour le lancement de la mission Ramses sera prise lors de la réunion du Conseil ministériel de l'ESA en novembre 2025.

N.B. : Source image (vignette) : ESA - Science Office.