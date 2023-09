Située dans le département d'Ille-et-Vilaine en Bretagne et à proximité de Rennes, la ville de Betton indique avoir été la cible d'une cyberattaque par ransomware dans la nuit du 30 au 31 août. Elle a eu pour conséquence le chiffrement des données du système d'information et une exfiltration préalable de données.

C'est ainsi le schéma de la double extorsion qui ne s'applique donc pas uniquement à de grandes entreprises et peut concerner des petites villes. L'exfiltration des données représenterait environ 2 % des données de Betton.

Des administrés alertés

" Un travail est mené, en ce moment, par les services et nos prestataires pour identifier précisément des données personnelles qui figureraient dans cette exfiltration. Nous contacterons les personnes plus particulièrement concernées pour les accompagner et les conseiller dans la marche à suivre dans ce cas de figure ", indique la commune.

Alors que la mairie a été en mesure de restaurer ses données grâce à un système de sauvegarde et pour un retour progressif des activités, la prudence doit être de mise pour les habitants et les usagers des services municipaux. Ils sont susceptibles de faire l'objet de tentatives d'arnaques.

La municipalité va jusqu'à recommander le changement de mot de passe de messagerie. Dans sa communication, elle précise que " les pièces transmises lors des demandes de cartes d'identité et passeports ne sont pas impactées par l'exfiltration. "

Une cyberattaque de Medusa

Sur la plateforme X, le hacker éthique et expert en cybersécurité Clément Domingo (@_SaxX) avait signalé ce week-end la diffusion sur le Dark Web des données de la ville de Betton par le groupe de ransomware Medusa. Elle fait suite à la fin d'un ultimatum et le refus du paiement d'une rançon de 100 000 dollars.

Parmi les données, S.A.X.X. souligne notamment des avis d'imposition, des quittances de loyers, des factures, en plus d'adresses et d'informations sur des foyers.

Actif depuis mi-2021, le groupe Medusa est encore relativement mystérieux, bien que prolifique. Juste avant la ville de Betton, il avait attaqué mi-août la ville de Sartrouville dans les Yvelines, en région Île-de-France.