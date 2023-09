Bientôt la fuite massive des utilisateurs de X (anciennement Twitter) ? C'est peut-être le scénario qui se profile à l'horizon si Elon Musk va au bout de son idée. Pour le moment, il s'agit seulement d'une ébauche de proposition faite dans le cadre d'un échange diffusé sur X avec le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou.

En sa qualité de directeur général de X et fondateur de X Corp., Elon Musk estime que le seul moyen de réellement combattre " les vastes armées de bots " est de mettre en place un paiement mensuel pour l'utilisation du réseau social. Et il n'est pas ici question du service d'abonnement X Premium (auparavant Twitter Blue).

La somme exacte que devrait débourser tout utilisateur de X n'est pas précisée, mais il s'agirait de " quelques dollars " ou une somme dite minime. La théorie est que la petite somme à débourser prendrait une ampleur bien plus grande à l'échelle de l'industrialisation des comptes automatisés potentiellement malintentionnés et faux comptes.

Chaque compte validé par paiement

" Un bot ne coûte qu'une fraction de penny, mais s'il doit payer quelques dollars ou quelque chose comme ça, le coût effectif des bots est très élevé ", souligne Elon Musk, en ajoutant que l'IA permet de résoudre efficacement des CAPTCHA. Toute création d'un bot serait assujettie à une nouvelle méthode de paiement.

Comme le met en avant TechCrunch, l'idée de faire payer pour X - ou auparavant Twitter - n'est pas nouvelle pour Elon Musk. Il avait déjà envisagé de placer l'ensemble de Twitter derrière un verrou d'accès payant (paywall). Une vraie lubie avec son combat contre les bots. La problématique des revenus publicitaires pèse sans doute également dans la balance.

D'après Elon Musk, X dispose désormais de 550 millions d'utilisateurs actifs par mois et enregistre de 100 à 200 millions de publications par jour. Comptes automatisés compris ?

Elon Musk se défend à nouveau

Lors de son échange avec le Premier ministre israélien, Elon Musk a réitéré qu'il est contre l'antisémitisme, et plus globalement tout ce qui fait la promotion de la haine et du conflit. Une déclaration qu'il avait déjà faite en début de mois dans un message sur X : " Pour être tout à fait clair, je suis pour la liberté d'expression, mais contre l'antisémitisme sous toutes ses formes. "

Elon Musk a accusé l'Anti-Defamation League (ADL) - qui lutte contre l'antisémitisme aux États-Unis - d'être responsable de la fuite des annonceurs depuis son rachat de Twitter.

" L'ADL a essayé de tuer cette plateforme en l'accusant faussement, ainsi que moi, d'être antisémite. " Une accusation qui avait eu pour conséquence d'accroître le nombre de messages antisémites sur X.