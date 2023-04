Aujourd'hui, les commerçants en ligne nous proposent des produits de bonne qualité à des prix attractifs. Nous allons vous en présenter trois d'entre eux.

Commençons par l'aspirateur balai Beko VRT71920VR. Cet appareil sans fil s'adapte à tous vos sols et plafonds, ce qui le rend très polyvalent. Sa puissance d'aspiration de 31 Air Watts et son réservoir de 0,7 L vous permettront de nettoyer votre maison sans le vidanger régulièrement. Il possède une brosse motorisée, éclairée et amovible afin de détecter toutes les poussières en un clin d'œil. Il est vendu avec un suceur et une brosse à poussière, en plus de la brosse motorisée.

Cet aspirateur-balai Beko VRT71920VR est vendu 89,99 € au lieu de 199,99 € soit 55% de réduction chez Darty. Le retrait est gratuit en magasin.





Continuons avec le rasoir électrique Philips Shaver Series 7000. Cet outil indispensable aux personnes aimant être rasées de près, peut être utilisé tant à sec que sous l'eau. Son revêtement de protection vous empêche de vous couper lors du rasage. L'ensemble est vendu avec une station de recharge, une brosse de nettoyage ainsi qu'une sacoche de transport.

Ce rasoir électrique Philips Shaver Series 7000 est vendu 119,99 € au lieu de 169,98 € soit 29% de remise chez Amazon. La livraison est gratuite, pour le lendemain, pour les clients Prime.





Enchainons avec le smartphone Google Pixel 6a. Ce smartphone est doté d'un écran de 6,1" OLED à une définition de 2400 x 1080 px. En termes de photo, il intègre un capteur principal de 12 MP et un ultra grand-angle de 12 MP. Un capteur photo de 8 MP est présent à l'avant pour faire des selfies. Le smartphone dispose d’une batterie de 4410 mAh qui vous octroie une journée d’autonomie. Avec ses 6 Go de RAM et ses 128 Go de stockage, vous pourrez stocker toutes vos données.

Ce smartphone Google Pixel 6a est vendu 349 € au lieu de 459 € soit 24% de remise immédiate chez Fnac. La livraison est gratuite dans un délai de 48h.





