Le Raspberry Pi est un nano-ordinateur prisé des bidouilleurs de tout poil, qu'ils cherchent à s'initier à divers domaines (programmation, robotique, capteurs, domotique...) ou à monter de vrais projets à partir d'un matériel peu onéreux et modulable.

La dernière génération en date est le Raspberry Pi 5 lancé en septembre 2023 et armé d'un SoC Broadcom quadcore, d'un GPU VideoCore VII et de 4 à 8 Go de RAM.

Par rapport à la génération précédente, il promet des performances multipliées par deux à trois mais cette évolution ne s'est pas faite sans une montée des prix. Là où les premiers Raspberry avaient séduits par leur tarifs d'une quarantaine de dollars, le Raspberry Pi 5 a grimpé à 80 dollars.

L'IA est passée par là

Les nouvelles capacités de la plate-forme ont tout de même permis de faire émerger des projets toujours plus aboutis et s'intéressant à de nouveaux domaines comme l'intelligence artificielle.

Un kit spécial IA lui a été consacré avec l'ajout d'un petit accélérateur IA de 13 TOPS. Dans ce contexte d'expansion des projets, Raspberry fait le choix de proposer désormais un Raspberry Pi 5 doté de 16 Go de RAM.

Raspberry Pi 5 16 Go, c'est écrit dessus

La configuration de base ne change pas et le surplus de mémoire viendra fluidifier les plus gros projets développés sur cette plate-forme, dont ceux des LLM (Large Language Models) de l'IA.

Cette évolution se fait logiquement avec une nouvelle montée des prix et le Raspberry Pi 5 16 Go est annoncé à 120 dollars (autour de 140 € chez les revendeurs), ce qui commence à peser sur le porte-monnaie par rapport aux ambitions d'origine.

Une possibilité supplémentaire dans le catalogue

Il s'agit toutefois d'une option supplémentaire dans le catalogue pour des besoins précis. Pour la majorité des utilisateurs, le Raspberry Pi 5 en 4 ou 8 Go de RAM sera largement suffisant, à moins de vouloir anticiper de futurs besoins, la RAM n'étant pas interchangeable.

Le site The Register note que cette évolution à 16 Go de RAM est potentiellement la dernière pour le Raspberry Pi 5. S'il peut techniquement aller jusqu'à 64 Go, proposer plus de mémoire imposerait de changer de composant mémoire ou bien de réorganiser la carte-mère, avec son lot de difficultés techniques.

Raspberry met par ailleurs en avant son engagement environnemental avec un programme de recapture du CO2 émis lors de la production et du transport des produits Raspberry Pi.