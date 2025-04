Razer a mis en pause la vente de certains de ses produits informatiques aux États-Unis. Cette décision affecte la disponibilité de matériel récent et performant pour les consommateurs américains, créant une situation d'attente pour ceux qui souhaitaient acquérir ces machines spécifiques.

Les blade 16 et blade 18 concernés

La mesure de suspension ne touche pas l'ensemble du catalogue Razer, mais cible précisément deux modèles d'ordinateurs portables gaming très performants : le Razer Blade 16 et le Razer Blade 18. Ces machines, connues pour leur puissance et leur design, sont donc actuellement indisponibles à la vente via les canaux concernés aux USA.

Razer a ainsi retiré, en toute discrétion, tous ses ordinateurs portables sur son site américain depuis le 2 avril dernier, stratégie motivée par l'entrée en vigueur des nouvelles taxes douanières américaines sur l'ensemble des produits importés depuis la Chine et Taïwan. À la place des liens d'achat traditionnel, le site renvoie vers "Notifiez-moi" ou vers une erreur 404.

La faute aux droits de douane

La raison invoquée pour cet arrêt des ventes est claire : les droits de douane. Des frais ou taxes d'importation imposés par les États-Unis sur certains biens produits à l'étranger (probablement en Asie, où sont assemblés la majorité des ordinateurs portables) semblent rendre la commercialisation de ces modèles spécifiques économiquement compliquée ou incertaine pour Razer sur ce marché pour le moment.

Razer n'est pas la seule marque à réagir aux mesures protectionnistes américaines. On avait déjà vu Nintendo annuler le lancement des précommandes se la Switch 2 aux USA tandis qu'un autre spécialiste des PC, Framework a confirmé suspendre la vente de tous ses PC d'entrée de gamme aux États-Unis à cause des nouvelles conditions douanières.

Les nouvelles taxes imposées pèsent lourd sur les marges des constructeurs, et notamment sur le matériel d'entrée de gamme qui implique déjà des revenus plus faibles.

Face aux taxes, les fabricants n'ont que trois possibilités : réduire leurs marges, augmenter leurs prix ou tout simplement abandonner le marché en question... Si pour l'instant, les décisions s'annoncent temporaires, ce nouveau bras de fer avec les États-Unis pourrait entrainer des stratégies plus durables chez certaines marques..