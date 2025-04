La marque Razer, spécialisée dans le gaming sous toutes ses formes, met à disposition une nouvelle application mobile qui va permettre de profiter de ses jeux PC sur son smartphone ou sa tablette.

Annoncée initialement lors du salon CES 2025 de Las Vegas en janvier dernier où elle était apparue en version beta, Razer PC Remote Play est désormais disponible sur Android et iOS et sur les consoles portables Windows.

L'application permet de streamer des jeux PC sur des appareils mobiles en essayant d'offrir un maximum de compatibilité et de support des manettes Bluetooth, de marque Razer mais aussi de toute autre manette du marché.

Streamer au plus simple

Razer annonce une compatibilité avec Windows 10 et 11 pour la partie qui assurera le stream (l'application Razer Cortex et il faudra créer ou utiliser un compte Razer, gratuit) et de iOS 18 et Android 14 et au-delà pour les appareils mobiles, et un support des jeux venant des plates-formes Steam, Epic Games et PC Game Pass et plus largement "toutes les plateformes de jeux courantes".

La force de ce système est de pouvoir s'adapter automatiquement aux configurations des appareils de l'utilisateur pour assurer la meilleure résolution et le meilleur framerate disponible. Pour cela, l'application supporte notamment le codec AV1.

Outre les manettes Bluetooth, Razer met en avant la possibilité un clavier et une souris avec une tablette iPad qui peut ainsi devenir un véritable terrain de jeux PC à transporter avec soi.

Simplicité d'utilisation et compatibilité large

L'application est également compatible avec l'environnement Razer Sensa HD Haptics qui fournit une immersion supplémentaire avec ses accessoires compatibles et notamment la manette Razer Kishi Ultra.

S'il existe déjà des applications similaires sur le marché, dont celle de Valve pour Steam, Razer mise sur la simplicité de configuration et d'utilisation, l'adaptabilité à de multiples configurations et les possiblités de personnalisation via sa plate-forme Razer Nexus pour organiser son catalogue de jeux, peaufiner les contrôles de jeu ou partager des séquences de jeu.

Razer PC Remote Play est disponible gratuitement au téléchargement sur les portails Google Play Store et App Store. Razer recommande de disposer d'au moins 15 Mbps de bande passante, tandis que 30 Mbps assureront une expérience de jeu optimale.

A noter que si la configuration initiale impose au PC et aux appareils mobiles d'être sur le même réseau, il est ensuite "possible de jouer sur des réseaux cellulaires ou d'autres réseau WiFi en fonction de la configuration de votre réseau domestique (le protocole UPnP doit être pris en charge et activé)".