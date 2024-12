Pendant que certains ajoutent des bandeaux LED au dos de leurs smartphones pour se distinguer, d'autres jouent sur un autre aspect visuel : faire varier la couleur de la coque en fonction de la température.

C'est la nouvelle idée qu'a trouvé le fabricant Realme pour mettre en avant sa nouvelle série de smartphones Realme 14 Pro (qui comprend les Realme 14 Pro et Realme 14 Pro Plus) avec l'aide du studio de design danois Valeur Design.

Une coque aux textures et couleurs uniques

Les smartphones conservent les atouts de leur série avec un grand affichage incurvé sur tous les bords AMOLED en résolution 1,5K et avec rafraîchissement d'écran 120 Hz, un processeur mobile Snapdragon 7s Gen 3, un bloc photo de trois capteurs et une charge rapide filaire de 80W, le tout pour 8 mm d'épaisseur.

Mais ce qui va les différencier, c'est leur coque en coloris Unique Pearl Design à la texture proche de celle d'un coquillage et dont les motifs sont uniques. Il n'y aura pas deux coques identiques.

Cette coque se double d'une capacité à changer de couleur. Lorsque la température atteint -16 degrés Celsius, des pigments photochromiques réagissent et génèrent une teinte bleu vif qui s'efface quiand la température remonte.

Une première mondiale

Realme indique que la transition des couleurs est subtile et "imite le comportement de créatures marines" capables de changer de teinte selon leur environnement. Pour avoir le facteur "Wow" de cette première mondiale, il faudra tout de même trouver un environnement capable d'arriver à une telle température négative.

Il faudra y tout de même y faire attention dans la mesure où les pigments photochromatiques ne sont pas éternels et plutôt sensibles à la lumière du soleil.

Toujours est-il que le matériau de base de la coque, appelé fibre de fusion, est constitué à 95% de matériaux écologiques et biosourcés et que les smartphones sont certifiés IP66, IP68 et IP69, ce qui les protégera des infiltrations de poussière et d'eau, ainsi que des immersions courtes.

La série de smartphones Realme 14 Pro sera présentée plus en détail en janvier 2025.