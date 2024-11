Il n'aura pas fallu longtemps après l'annonce par Qualcomm du processeur mobile premium Snapdragon 8 Elite pour voir débarquer les premiers smartphones équipés. Sans surprise, c'est en Chine que les fabricants sont les premiers à dévoiler leur jeu et surtout leurs smartphones haut de gamme.

Après la série Xiaomi 15 ou le smartphone OnePlus 13, c'est au tour de la marque realme (qui appartient au même groupe BBK que Oppo et OnePlus) de présenter son nouveau modèle phare.

La marque realme avait connu un succès fulgurant en Europe grâce à une gamme étendue et une série realme GT offrant de solides performances à des tarifs très agressifs.

Un litige du groupe BBK avec Nokia sur les brevets 5G l'avait fait disparaître du paysage puis revenir en force après l'accord trouvé entre les deux firmes (à moins que...)

Ecran OLED, Snapdragon 8 Elite et énooorme batterie

Le realme GT 7 Pro prolonge cette lignée et embarquera donc la puissante puce de Qualcomm mais ce ne sera pas son seul atout. Le smartphone embarque un écran 6,78 pouces OLED Plus de Samsung, avec rafraîchissement dynamique 120 Hz, capable d'atteindre un pic de luminosité de 2000 nits (et jusqu'à 6000 nits dans certaines conditions) et doté d'un lecteur d'empreintes ultrasonique, tandis que le capteur à selfie de 16 mégapixels est logé dans un poinçon central.

Le processeur mobile est refroidi par une imposante chambre à vapeur double de 11480 mm2, assurant de le garder au frais et au top de ses performances pendant les longues sessions de jeu.

Pour alimenter le tout, le smartphone embarque une batterie Silicium / Carbone de grande capacité : 6500 mAh supportant une charge rapide filaire de 120W qui regonflera de moitié la batterie en 14 minutes. Sa conception permet d'augmenter la densité énergétique sans rendre le smartphone plus épais. Il faudra tout de même compter sur 8,55 mm d'épaisseur.

Triple capteur photo, zoom jusqu'à x120

A l'arrière du realme GT 7 Pro, un grand bloc photo carré intègre trois capteurs et le flash. Le module principal est de type Sony IMX906, de 50 mégapixels et avec OIS. Il est accompagné d'un ultra grand angle de 8 mégapixels et d'un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels.

Certifié IP68/69, le realme GT 7 Pro le protégeant des éclaboussures, des infiltrations de poussière et des immersions (jusqu'à 2 mètres), il joue la carte de l'action cam avec un mode spécial de photographie sous-marine et de l'IA pour éviter les clichés flous en plein exploit sportif.

Lancé avec Android 15 à bord et la surcouche realme UI 6.0 enrichie à l'IA, le smartphone est annoncé en Chine à partir de 3599 yuans (environ 465 € HT) en version 12 / 256 Go, tandis que la configuration maximale apporte 16 Go de RAM et 1 To de stockage (mais qui pourrait être réservée au marché chinois), pour 4799 yuans (620 € HT environ).