Dévoilé en Chine en octobre dernier, le smartphone realme GT 8 Pro est le nouveau fleuron de la marque, avec de solides ambitions en matière de performances mais aussi de qualité photo grâce à un partenariat initié avec le spécialiste de la photo Ricoh.

Armé du processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, avec jusqu'à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, et doté d'une batterie conséquente de 7000 mAh supportant une charge rapide filaire de 120W et sans fil de 50W, le nouveau smartphone ne manquera pas de puissance pour les usages du quotidien comme pour les applications gourmandes en ressources ou les jeux mobiles.

L'appareil mobile se veut aussi consistant sur la partie photo avec un bloc circulaire...qui peut devenir carré ! Il suffira de détacher deux vis et d'installer l'autre façade pour transformer le design du realme GT 8 Pro... voire pour imaginer d'autres rendus en impressions 3D.

Ce qui ne change pas, c'est la composition du bloc photo avec deux capteurs 50 mégapixels grand angle et ultra grand angle accompagnés d'un télélobjectif périscopique de 200 mégapixels (Samsung Isocell HP3) qui assure un zoom optique x3, sans perte x6 et hybride / IA jusqu'à x120.

Le partenariat avec Ricoh permet d'apporter des modes de vues spéciaux RICOH GR Mode en 28 et 44 mm ainsi que des filtres au "look film".

A l'avant, le grand affichage 6,79 pouces AMOLED 2K assurera un beau rafraîchissement de 144 Hz et un pic de luminosité maximale pouvant atteindre 7000 nits dans certaines conditions HDR. Capteur photo avant et lecteur d'empreintes sont logés sous l'affichage.

On saura le 2 décembre ce que le smartphone a réellement dans le ventre mais realme lance dès à présent les précommandes du realme GT 8 Pro qui sera proposé en deux versions :

12 / 256 Go à 999,99 €

16 / 512 Go à 1199,99 €

Il faut y ajouter une version Dream Edition au coloris spécial et conçue en partenariat avec l'écurie F1 Aston Martin à 1299,99 € en version 512 Go de stockage.

Pour les précommandes, le realme GT 8 Pro 16 / 512 Go est proposé en coloris bleu ou blanc avec une remise de 100 € et un pack offert d'une valeur de 179,99 €.

Il est lancé en exclusivité chez Boulanger au prix de 1099 € avec dans le pack :

chargeur rapide SuperVOOC 120W

écouteurs sans fil realme Buds Clip

module photo carré et coque de protection

paiement en 12 fois sans frais

Pour en profiter, il suffit de se rendre sur le site de Boulanger :