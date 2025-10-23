Le fabricant Realme lance en Chine ses smartphones GT8 et GT8 Pro. Le modèle Pro se distingue par un téléobjectif périscopique de 200 MP, une collaboration avec Ricoh et un module photo interchangeable.

Propulsé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5 et une batterie de 7000 mAh, il vise à rendre la photographie haut de gamme plus accessible, bousculant ainsi les codes du segment premium.

Le marché des smartphones haut de gamme est souvent un terrain où l'innovation photographique se paie au prix fort. Les capteurs à très haute résolution et les zooms périscopiques complexes sont généralement l'apanage des modèles les plus onéreux des marques établies.

C'est précisément sur ce terrain que Realme entend jouer les trouble-fêtes avec son GT8 Pro, en proposant une fiche technique qui, sur le papier, rivalise avec les meilleurs sans faire exploser la facture.

Un module photo personnalisable et l'expertise de Ricoh

La principale innovation du GT8 Pro réside dans son approche modulaire. Le bloc photo arrière est en effet interchangeable, ce qui permet aux utilisateurs de basculer physiquement entre différents designs (carré, circulaire ou même de style "robot"). Realme pousse la personnalisation jusqu'à fournir les fichiers 3D pour que les plus créatifs puissent imprimer leurs propres modules sur mesure.

Sur le plan matériel, le partenariat avec Ricoh est au cœur du dispositif. Le capteur principal de 50 MP bénéficie d'un traitement antireflet de pointe réduisant la réflexion à seulement 0,2 % et de la science colorimétrique du spécialiste japonais. Des modes dédiés simulent même les focales iconiques de 28 et 40 mm, chères aux amateurs de la marque.

Le téléobjectif 200 MP comme argument de masse

Mais l'argument phare du GT8 Pro est sans conteste son téléobjectif périscopique. Il embarque un impressionnant capteur Samsung ISOCELL HP5 de 200 MP, une caractéristique extrêmement rare à ce niveau de prix.

Cette débauche de pixels permettrait, selon la marque, d'atteindre un zoom sans perte jusqu'à 6x grâce au recadrage intelligent directement dans le capteur (in-sensor crop).

Ce module se montre également polyvalent avec une mise au point rapprochée à 25 cm, le transformant en un véritable objectif macro pour les clichés de très près. Un capteur ultra grand-angle de 50 MP avec un champ de vision de 116° vient compléter cet arsenal photographique prometteur.

Une fiche technique sans compromis majeurs ?

Au-delà de la photo, le Realme GT8 Pro ne fait pas l'impasse sur les performances brutes. Il est animé par la dernière puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, épaulée par une mémoire vive allant jusqu'à 16 Go et un stockage UFS 4.1.

Son écran AMOLED de 6,79 pouces offre une définition 2K et un taux de rafraîchissement adaptatif grimpant jusqu'à 144 Hz, promettant une fluidité exemplaire.

L'autonomie est un autre point fort, confiée à une impressionnante batterie de 7000 mAh. Celle-ci est compatible avec la charge filaire de 120W et sans-fil de 50W, de quoi faire le plein d'énergie en un temps record. Le tout est protégé par une certification IP69, assurant une résistance élevée à la poussière et à l'eau.

Lancé en Chine à partir de 3999 yuans (environ 410 € HT), le Realme GT8 Pro affiche un positionnement tarifaire particulièrement agressif. Toute la question réside désormais dans sa stratégie de prix pour le marché mondial, notamment européen. Habituellement, la marque positionne ses modèles haut de gamme de façon très compétitive.

Si Realme parvient à maintenir un écart contenu, il pourrait sérieusement mettre la pression sur ses concurrents directs et redéfinir les attentes pour un smartphone "photophone" à longue focale. A voir donc si la nouvelle alliance avec Ricoh permettra de maintenir une grille tarifaire attractive.