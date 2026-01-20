Depuis plusieurs années, l'industrie de la téléphonie mobile semblait avoir atteint un plateau concernant l'endurance de nos appareils, la plupart des constructeurs se contentant de capacités standards pour privilégier la finesse.

Cette stagnation technologique force souvent les utilisateurs intensifs à se promener avec un chargeur ou une batterie externe, une contrainte que Realme semble déterminé à effacer.

En officialisant son nouveau modèle Realme P4 Power, la marque chinoise répond à une demande croissante pour des appareils capables de tenir la distance sur la durée.

Une prouesse d'ingénierie au service de l'endurance

Le principal atout de ce nouvel appareil réside dans sa batterie haute capacité de 10 001 mAh, une spécification qui dépasse largement les standards actuels du marché, où la norme oscille généralement autour des 5 000 mAh, même si les fabricants chinois sont en train de monter en capacité vers 7000 mAh pour les modèles haut de gamme.

Contrairement aux tentatives passées de certains concurrents qui avaient produit des appareils aux allures de briques (entre 12 et 14 mm d'épaisseur), ce modèle conserve des mensurations tout à fait raisonnables. Le fabricant a réussi à maintenir une épaisseur de seulement 9,08 mm et un poids de 219 grammes.

Cette performance est rendue possible grâce à l'utilisation d'une technologie d'anode silicium-carbone, permettant une densité énergétique bien supérieure aux batteries lithium-ion classiques.

Ainsi, ce téléphone mobile ne ressemble pas à un accessoire robuste et encombrant mais bien à un smartphone moderne et élégant. La marque promet également une durabilité accrue, avec une santé de batterie maintenue au-dessus de 80 % après 1 650 cycles de charge.

Des capacités de charge inversée inédites

Au-delà de sa propre longévité, qui permettrait selon les tests internes jusqu'à 32,5 heures de streaming vidéo continu ou plusieurs jours d'usage mixte, le terminal se distingue par sa polyvalence énergétique.

Il intègre une grosse fonction de charge inversée de 27 W, une puissance suffisamment élevée pour transformer le téléphone en une véritable station de recharge pour d'autres accessoires ou mobiles. Cette fonctionnalité s'avère particulièrement utile pour dépanner un proche ou alimenter des écouteurs sans fil en déplacement.

De plus, la recharge filaire rapide de 80 W assure de récupérer 50 % d'autonomie en un peu plus d'une demi-heure, un score honorable compte tenu de la capacité immense de l'accumulateur.

Une fiche technique solide pour le milieu de gamme

Si l'attention se porte massivement sur sa batterie, le reste des spécifications positionne l'appareil comme un concurrent sérieux sur le segment du milieu de gamme.

Le terminal arbore un écran AMOLED de 6,78 pouces offrant un taux de rafraîchissement de 144 Hz, idéal pour une fluidité visuelle optimale. Sous le capot, on retrouve un processeur MediaTek Dimensity 7400, couplé à 12 Go de mémoire vive, assurant des performances stables pour le multitâche et le jeu.

Le lancement officiel du Realme P4 Power est programmé pour le 29 janvier en Inde, où il sera proposé en trois coloris distincts intégrant le design TransView : TransOrange, TransBlue et TransSilver.

Bien que les détails concernant une disponibilité mondiale ou les spécificités exactes des capteurs photo n'aient pas encore été totalement dévoilés, cette fiche technique laisse présager un rapport qualité-prix agressif. Reste à voir si cette stratégie incitera d'autres constructeurs à prioriser enfin l'autonomie brute dans leurs futures gammes.