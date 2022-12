A ses débuts, le fabricant Realme n'a pas eu très bonne presse concernant la politique de mise à jour de ses smartphones, très aléatoire. Alors que le marque a enregistré des croissances record en Europe dans un marché pourtant déprimé, elle s'est attachée à corriger cette problématique en proposant rapidement les nouvelles évolutions d'Android.

Dans le même temps, elle raffine d'année en année sa surcouche Realme UI en proposant toujours plus de fluidité et de personnalisation et en fournissant une expérience utilisateur bien définie.

Après une interface Realme UI 3 plutôt sympathique (au moins sur le milieu et le haut de gamme, moins sujets au bloatware), le fabricant annonce l'arrivée de la nouvelle surcouche Realme UI 4.0 dont on avait aperçu les versions beta il y a peu.

Realme 9 Pro Plus

Le fabricant va profiter du lancement de sa série de milieu de gamme Realme 10 Pro pour débuter le déploiement de Realme UI 4.0 et fournir Android 13 rapidement sur ce segment, comme il l'avait fait pour les Realme 9 Pro l'an dernier, devançant de nombreux concurrents.

Qu'apportera la surcouche Realme UI 4.0 ?

Parmi les nouveautés, la surcouche mise sur un nouveau jeu d'icônes se voulant plus intuitif et capable de se démarquer du reste des applications mobiles installées sur les smartphones, ainsi que sur une organisation sous forme de cartes pour mieux segmenter l'information ainsi qu'un nouveau panneau de contrôle.

Realme va renforcer les interactions au niveau de l'écran AOD (Always On Display) avec un lecteur de musique interactif ou le support de avatars Bitmoji (déjà présent chez le "cousin" OnePlus).

Des optimisations générales ont été apportés pour améliorer les performances des smartphones de 10% et réduire légèrement la consommation d'énergie en mode jeu. Les animations de l'interface seront encore plus fluides et des efforts ont été apportés pour réduire les manipulations et accéder plus vite à ses applications préférées.

Avec le Private Safe, Realme se veut attentif au problème de la sécurité des données personnelles. qui peuvent maintenant subir une pixélisation automatique (Auto Pixelate) d'informations dans les captures d'écran prises depuis certaines applications de messagerie instantanée comme WhatsApp ou Messenger.

Plus largement, Realme annonce sa feuille de route concernant la migration vers Android 13 (avec ou sans Realme UI 4.0 en soutien) de ses smartphones. Cela a commencé dès le mois de novembre avec le flagship Realme GT 2 Pro et cela se poursuivra en décembre avec les Realme 9 Pro, Realme GT Neo 3 et jusqu'au récent petit Realme 9i 5G. Et ensuite de suite pour différents modèles de la marque jusqu'en mars 2023