Sur Windows 11, Recall a fait ses débuts en préversion le mois dernier. Le déploiement a eu lieu dans le cadre du programme Windows 11 Insider Preview (canal Dev) et uniquement sur Copilot+ PC avec des puces Snapdragon de Qualcomm (Snapdragon X Elite ou Snapdragon X Plus).

Depuis quelques jours, Microsoft étend la préversion de cette fonctionnalité IA à des ordinateurs portables Copilot+ PC équipés de processeurs AMD et Intel (AMD Ryzen AI 300 et Intel Core Ultra 200V).

Le cas échéant, il s'agit de la build 26120.2510 de Windows 11 Insider Preview (KB5048780) et toujours dans le canal Dev. L'arrivée sur de nouveaux appareils concerne également Click to Do (preview) dans les instantanés de Recall.

Le plus ample déploiement de Recall via le programme Windows Insider s'accompagne d'une disponibilité dans l'Espace économique européen.

Rappel sur Recall

Recall est une sorte de mémoire photographique devant permettre de retrouver rapidement quelque chose qui a été vu sur l'ordinateur. Recall s'appuie sur une analyse de captures d'écran effectuées régulièrement. L'analyse a recours au NPU du PC et à des modèles d'IA exécutés en local pour comprendre le contexte des captures.

Outre une recherche avec des requêtes en langage naturel, une frise chronologique à parcourir permet aussi de retourner à une date précise pour revenir sur un document ou un site web qui étaient alors utilisés.

La fonctionnalité Recall est optionnelle et elle peut être complètement désinstallée. Elle nécessite une authentification avec Windows Hello, l'activation du chiffrement BitLocker et du démarrage sécurisé Secure Boot.

Pour des informations sensibles (cartes de paiement, mots de passe, numéros d'identification personnels), il n'y a pas d'enregistrement de captures d'écran. Les testeurs peuvent par ailleurs exclure des applications et des sites spécifiques de Recall.

Click to Do en dehors de Recall

Permettant de reconnaître du texte et des images dans les instantanés de Recall, Click to Do sert à diverses actions (copier, rechercher, modifier, enregistrer…). Une nouveauté est que l'utilisation de Click to Do peut se faire en dehors de Recall, du moins en anglais et pour Copilot+ PC avec Snapdragon pour le moment.

« Click to Do est la première expérience à tirer parti des capacités de Phi Silica, le Small Language Model (SLM) intégré à Windows », souligne Microsoft. L'utilisation de Click to Do nécessite l'activation de Recall sur Copilot+ PC, mais sans l'obligation d'accepter l'enregistrement des instantanés.