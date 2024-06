La présentation de la fonctionnalité Recall de Microsoft n'a pas laissé les utilisateurs indifférents.

Rappelons que Recall est une fonctionnalité intégrée aux modules d'intelligence artificielle de Windows 11 qui propose une frise chronologique, une sorte d'historique de l'activité de l'utilisateur qui photographie tout ce qui est passé à l'écran a raison qu'une capture toutes les 5 secondes.

On peut ainsi revenir en arrière et retrouver des photos, des applications, un écran quelconque, un site Web, fichier... Copilot+ prend des captures d'écran régulières et les chiffre avant de les enregistrer sur l'appareil.

Microsoft avait toutefois déjà anticipé quelques critiques et prévu d'exclure certaines applications ou sites Web de la fonctionnalité selon la volonté de l'utilisateur. Pas question ainsi de capturer un logiciel professionnel avec des données sensibles, ou de photographier la page d'un site de banque...

Sans grande surprise et malgré ces précisions, la fonctionnalité a soulevé de vives critiques pour plusieurs raisons. Outre les risques qu'une fonction telle fait reposer sur la confidentialité des données, Microsoft pourrait également en profiter pour récupérer ces données et les exploiter... En cas de piratage, la fonctionnalité pourrait également se montrer bien plus dangereuse qu'autre chose... Et puis se pose la question de l'impact d'une telle option sur l'espace de stockage et les performances des PC, ainsi que l'usure plus prononcée des SSD...

Face à la levée de boucliers, Microsoft a changé son fusil d'épaule et Recall passe ainsi d'une configuration en Opt-Out à une configuration Opt-In. En d'autres termes : l'option n'est plus activée par défaut, mais nécessitera d'être lancée manuellement pour fonctionner.