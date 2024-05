Dans le cadre de l'annonce des PC portables appartenant à une catégorie Copilot+ PC, Microsoft dévoile plusieurs fonctionnalités d'IA pour Windows 11. Parmi celles-ci, il y a Recall. Un tel outil intégré nativement au système d'exploitation avait fait l'objet de rumeurs en tant que AI Explorer.

Microsoft explique que Recall s'appuie sur un index sémantique personnel qui est construit et stocké sur l'appareil. Il permet à un utilisateur de retrouver facilement tout ce qui a été vu ou fait sur un Copilot+ PC.

Une description ou une frise chronologique

Pour retrouver des documents, des images, des sites web, des e-mails, des messages et autres, un champ de recherche peut accueillir une description. " Il vous suffit de décrire comment vous vous souvenez de quelque chose et Recall le retrouvera. "

Recall propose également une frise chronologique à faire défiler pour remonter dans le temps. Avec n'importe quelle application, site web ou document, les résultats seront accessibles sous la forme de texte ou d'image.

Selon Microsoft, Recall utilise les capacités de traitement avancées d'un Copilot+ PC pour prendre des captures de l'écran actif. Elles sont chiffrées et enregistrées sur l'appareil.

" Une fois l'instantané (snapshot) trouvé avec Recall, il est analysé et des options apparaissent pour interagir avec le contenu. " Une ouverture du contenu pourra se faire dans l'application à l'origine de sa création.

Un outil sous contrôle

L'utilisateur aura le contrôle sur le fonctionnement de Recall et sera aussi en mesure d'exclure certaines applications ou sites web. Les contenus en navigation privée dans Microsoft Edge et les contenus protégés par DRM seront automatiquement exclus. Il n'y a cependant pas de modération du contenu et des informations sensibles ne seront pas masquées.

Microsoft indique que Recall nécessite un minimum de 256 Go d'espace disque, dont 50 Go disponibles. Par défaut, ce sont 25 Go qui seront alloués à Recall, soit l'équivalent d'environ trois mois de snapshots. Les anciens instantanés seront supprimés une fois l'épuisement de l'espace de stockage alloué.