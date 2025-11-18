30 minutes. C'est le standard actuel pour une recharge rapide de 10 à 80%. Et c'est long. Trop long. Une startup britannique, Hydrohertz, pense avoir la solution pour pulvériser ce temps.

Son nom : Dectravalve. La promesse ? 10 minutes. Une invention qui pourrait tout changer... si la réalité chinoise n'était pas déjà aussi rapide.

Comment fonctionne cette valve miracle ?

Le goulot d'étranglement de la charge rapide, c'est la chaleur. Une batterie de voiture qui charge vite, ça surchauffe. Les systèmes actuels sont souvent "bêtes" : ils arrosent tout le pack de refroidissement liquide uniformément.

Hydrohertz, fondé par des vétérans de McLaren et Land Rover, a une approche chirurgicale. Le Dectravalve est une unité de contrôle unique qui gère le flux de liquide. Il crée des boucles distinctes et cible uniquement les modules qui chauffent, sans "polluer" les zones froides avec du liquide chaud. Les tests sont probants : sur une batterie LFP de 100 kWh, la cellule la plus chaude ne dépasse pas 44,5°C, loin du seuil critique.

Quels sont les autres bénéfices ?

La promesse ne s'arrête pas à la recharge. En gérant mieux les extrêmes de température, Hydrohertz affirme que le Dectravalve améliore la santé globale de la batterie. La longévité du pack serait augmentée.

Plus fort encore : l'autonomie par temps froid grimperait de 25%. C'est une gestion thermique fine, là où d'autres utilisent la force brute. L'entreprise, fondée par Paul Arkesden (ex-McLaren P1), assure que le système est "indépendant de la chimie" de la batterie.

Est-ce vraiment une première mondiale ?

C'est là que le marketing rencontre la réalité. Si Dectravalve impressionne avec son refroidissement liquide ciblé, la concurrence n'a pas attendu. C'est même déjà le présent.

En Chine, Zeekr (sur sa 001) et BYD (avec son "Megawatt Flash") affichent déjà des recharges de 10-80% en 7 minutes grâce à des infrastructures surpuissantes. Tesla, de son côté, utilise son "Octovalve" sophistiqué depuis des années. La vraie force d'Hydrohertz n'est donc pas la nouveauté, mais l'accessibilité.

À qui s'adresse cette technologie ?

Aux constructeurs qui n'ont pas les moyens R&D de Tesla ou BYD. La solution d'Hydrohertz est "élégamment simple" : une seule unité contrôlée numériquement qui gère quatre zones ou plus.

C'est une solution clé en main, crédibilisée par le CV de ses fondateurs. C'est la promesse d'une charge ultra-rapide pour tous, pas seulement pour le premium. Reste à voir le coût d'intégration et la compatibilité avec les infrastructures actuelles.

Foire Aux Questions (FAQ)

C'est quoi le Dectravalve ?

C'est un système de valve intelligent qui gère le refroidissement de la batterie. Au lieu de refroidir tout le pack d'un coup, il cible précisément les zones qui surchauffent, permettant une recharge plus rapide et plus sûre.

La promesse de 10 minutes est-elle réaliste ?

C'est la promesse de la start-up (10-80% en 10 min sur un véhicule 400V). Des constructeurs chinois (BYD, Zeekr) font déjà mieux (7 min) mais avec des bornes ultra-puissantes (plus de 1000 kW) et des batteries spécifiques.

Cette technologie améliore-t-elle l'autonomie ?

Oui, selon Hydrohertz. En gérant mieux la température par temps froid, le système permettrait d'augmenter l'autonomie de 25% dans ces conditions difficiles, tout en allongeant la durée de vie globale de la batterie.