La saison des citrouilles et des fantômes est de retour dans l'Ouest sauvage. Rockstar Games a officiellement lancé son événement mensuel d'octobre pour Red Dead Online, entièrement dédié à Halloween.

Au programme : des modes de jeu terrifiants, des bonus de récompenses alléchants et une avalanche d'objets cosmétiques à débloquer. Pourtant, derrière l'ambiance festive, la grogne monte. La raison ? Un sentiment de déjà-vu qui tourne à la farce, symbolisé par le retour, encore et toujours, du même Pass saisonnier.

Quelles sont les principales activités et récompenses de cet événement ?

Le plat de résistance de cet événement est sans conteste le mode All Hallows' Call to Arms, qui voit ses récompenses (RDO$, Or et XP) triplées pendant tout le mois. Les joueurs devront y repousser des vagues d'ennemis surnaturels sur deux nouvelles cartes : Van Horn et le manoir Bronte. Des récompenses exclusives, comme le cache-œil Rafferty, sont à la clé pour les plus courageux.





En parallèle, d'autres activités bénéficient de bonus doublés, notamment les missions Télégramme et les séries à la une, qui proposeront une rotation de modes thématiques comme "Fear of the Dark" et "Dead of Night".

Pourquoi le retour du Halloween Pass 2 fait-il grincer des dents ?

C'est la douche froide pour une grande partie de la communauté : le retour, pour la cinquième année consécutive, du même Halloween Pass 2. Une décision de Rockstar Games perçue par beaucoup comme un symbole de paresse et le signe définitif que le jeu est en mode pilote automatique. Sur les forums Reddit, l'annonce a été accueillie avec un mélange de résignation et de colère. "Il faudrait contacter le stagiaire responsable de ça et lui apprendre à activer les autres Pass", ironise un utilisateur, tandis qu'un autre déplore : "Tout ce qui les intéresse, c'est leur vache à lait, GTA Online".





Ce recyclage constant est d'autant plus mal vécu que les joueurs espéraient une suite au contenu narratif "Strange Tales of the West", sorti plus tôt dans l'année. Une lueur d'espoir qui semble aujourd'hui bien éteinte.

Y a-t-il quand même des nouveautés à se mettre sous la dent ?

Alors, faut-il bouder complètement cet événement d'Halloween sur Red Dead Online ? Pas forcément. Malgré le recyclage du Pass, Rockstar a tout de même prévu quelques récompenses inédites pour maintenir l'engagement des joueurs. En participant aux différentes activités, il sera possible de débloquer gratuitement plusieurs pièces de vêtements exclusives, comme le manteau Fernwater blanc ou le pantalon Concho noir et rouge.



Une nouvelle tenue inspirée par la communauté est également offerte, et de nombreux articles cosmétiques à durée limitée font leur retour chez les vendeurs. Si ce n'est pas le contenu narratif espéré, cela reste une occasion de profiter de l'ambiance unique d'Halloween dans l'Ouest sauvage, à défaut de véritable nouveauté.

Foire Aux Questions (FAQ)

L'événement d'Halloween est-il gratuit ?

Oui, l'accès à tous les modes de jeu et aux bonus de récompenses est entièrement gratuit pour tous les possesseurs de Red Dead Online. Seul le Halloween Pass 2, qui est optionnel, nécessite un achat avec des lingots d'or pour débloquer ses récompenses premium.

Que se passe-t-il si j'avais déjà acheté le Halloween Pass 2 les années précédentes ?

Si vous aviez déjà complété le Halloween Pass 2 par le passé, vous conservez toute votre progression et vos récompenses. L'achat n'est évidemment pas nécessaire une seconde fois. L'événement est surtout l'occasion pour les nouveaux joueurs de débloquer ces objets.

Rockstar a-t-il prévu du nouveau contenu majeur pour Red Dead Online ?

Officiellement, Rockstar Games a annoncé il y a plusieurs années la fin du support avec des mises à jour de contenu majeures pour Red Dead Online, afin de concentrer ses ressources sur le développement du prochain Grand Theft Auto. Les événements actuels sont donc principalement constitués de bonus, de rotations d'activités et de contenu recyclé.