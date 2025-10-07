Alors que tous les regards sont tournés vers l'interminable attente de GTA 6, un autre géant de l'écurie Rockstar Games revient sur le devant de la scène. Red Dead Redemption 2, le western crépusculaire acclamé par la critique et les joueurs en 2018, pourrait bientôt faire son grand retour sur les consoles de génération actuelle.

Des modifications discrètes sur sa page Steam et les confirmations d'un leaker bien informé suggèrent qu'une annonce officielle ne serait plus qu'une question de temps.

Quels nouveaux indices pointent vers une version améliorée ?

Le dernier indice en date provient de SteamDB, la base de données qui archive toutes les modifications apportées à la plateforme de Valve. Des observateurs attentifs ont remarqué un changement récent et inhabituel dans la description de la page du jeu.

Le texte a été entièrement réécrit pour mettre davantage l'accent sur l'arc narratif d'Arthur Morgan et la thématique de la loyauté. Si une simple mise à jour de texte peut paraître anodine, elle s'inscrit dans une série de mouvements qui, mis bout à bout, dessinent une tendance claire. En juillet dernier, le site support de Rockstar avait déjà été mis à jour avec une option concernant la migration de données en ligne, une procédure typiquement utilisée lors du passage d'un jeu d'une génération de console à une autre.

Les insiders confirment-ils ces rumeurs ?

Oui, et de manière plutôt directe. Face à l'agitation provoquée par ces découvertes, l'insider réputé NateTheHate, connu pour la fiabilité de ses informations, a simplement répondu "Oui, elles existent" à un internaute qui l'interrogeait sur les versions PS5 et Xbox Series X|S de Red Dead Redemption 2. Sans donner de fenêtre de sortie, il confirme que ces portages sont bien une réalité dans les studios de Rockstar. Cette affirmation corrobore ses propres déclarations passées, où il évoquait également une sortie sur la future Nintendo Switch 2, s'inscrivant dans une stratégie plus large de l'éditeur Take-Two pour soutenir la prochaine console de Nintendo.

Pourquoi Rockstar sortirait-il ce remaster maintenant ?

La stratégie est limpide et suit un modèle bien établi. Depuis 2021, Rockstar Games a pris l'habitude de combler l'attente avec une réédition annuelle : GTA V sur next-gen, puis le premier Red Dead Redemption sur consoles. L'année 2025 n'a pas encore eu son remaster, et une version améliorée de Red Dead Redemption 2 serait le candidat parfait pour faire patienter les millions de fans jusqu'à la sortie de GTA 6 en mai 2026.





Pour les joueurs, l'intérêt est évident : profiter de ce chef-d'œuvre avec des améliorations techniques significatives, comme un mode 60 FPS, des temps de chargement réduits et une résolution supérieure, ce qui magnifierait une expérience déjà considérée comme l'une des plus immersives de l'histoire du jeu vidéo.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette nouvelle version inclurait-elle Red Dead Online ?

Le doute subsiste. La mise à jour de la page Steam a supprimé la mention de Red Dead Online, ce qui a inquiété une partie de la communauté. Cependant, la page du jeu sur l'Epic Games Store, également mise à jour, la mentionne toujours. Il est possible que Rockstar décide de séparer le jeu solo du multijoueur, ou qu'il s'agisse simplement d'une omission temporaire.

Quelle est la différence avec la version PC existante ?

La version PC de Red Dead Redemption 2, sortie en 2019, permet déjà d'atteindre des performances graphiques et une fluidité supérieures à celles des versions PS4 et Xbox One. Cependant, une véritable version "Enhanced" pour consoles next-gen et PC pourrait inclure des textures de plus haute qualité, des améliorations spécifiques au ray tracing et une optimisation tirant pleinement parti des SSD modernes.

Quand peut-on espérer une annonce officielle ?

Rockstar reste fidèle à sa culture du secret. Aucune annonce n'est imminente. Cependant, le rythme habituel des sorties de l'éditeur et la multiplication des indices laissent penser qu'une officialisation pourrait avoir lieu dans les prochains mois, potentiellement pour une sortie en 2026 avant l'ouragan GTA 6.