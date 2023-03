Après Sosh qui a proposé il y a quelques jours un intéressant forfait mobile 130 Go à 15,99 €, c'est enfin le réveil chez RED qui n'avait, il faut l'avouer, rien proposé de neuf depuis quelque temps.

Alors même que nous recevons quasi tous des emails nous informant d'une hausse du prix de nos forfaits actuels, d'un à deux euros, RED choisit de proposer toujours plus en conservant le même prix. Ainsi, ces derniers temps la quantité de data disponible est passée de 100 Go à 160 Go et maintenant à 200 Go, toujours au même tarif. Notre portefeuille n'y trouvera pas son compte, mais au moins les gros surfeurs seront satisfaits.

Vous trouverez donc chez RED by SFR un forfait mobile 4G contenant 200 Go de data affiché à seulement 15,99 € par mois. A noter également la présence d'un forfait 1 Go proposé à 6,99 € par mois.

Ces forfaits sont sans engagement et sans variation de prix défini dans le temps.

Ils intègrent :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et dans l'Union européenne

en France métropolitaine et dans l'Union européenne 1 ou 200 Go de data utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà)

de data utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà) 1 ou 24 Go de data utilisables depuis l'Union européenne

La carte SIM à 10 € lors de la commande

La 5G en option à 3€ par mois



Le forfait mobile RED 200 Go à 15,99 euros par mois





Au niveau de la concurrence, signalons les offres de :



Et pour ceux qui veulent un forfait à tout petit prix, découvrez un forfait 30 Go à moins de 7 € par mois.