Après des débuts en anglais, cinq nouvelles langues sont au programme pour Reddit Answers de la plateforme éponyme qui revendique plus de 110 millions d'utilisateurs actifs quotidiens dans le monde. Les utilisateurs francophones sont désormais concernés, au même titre que ceux parlant allemand, espagnol, italien et portugais.

Reddit Answers permet d'interroger la plateforme en langage naturel et via une interface conversationnelle qui s'appuie sur un modèle d'IA de Google. La fonctionnalité synthétise les conversations et publications pour fournir des réponses directes et contextualisées, avec des liens vers les discussions originales.

Reddit Answers en plus de la recherche classique

" Reddit Answers est une nouvelle façon d’obtenir les informations, les recommandations, les conversations et les opinions pertinentes que nos membres recherchent, sur n’importe quel sujet, à partir de communautés et de véritables discussions sur l’ensemble de Reddit ", écrit Reddit.

Actuellement en version bêta, Reddit Answers est une expérience de recherche qui coexiste avec la barre de recherche traditionnelle. L'outil IA est accessible en version web et avec les applications pour Android et iOS.

L'été dernier, le patron de Reddit avait évoqué plus de 70 millions d'utilisateurs hebdomadaires pour la recherche classique sur Reddit, tandis que Reddit Answers avait déjà attiré plus de 6 millions de personnes. Un chiffre qui devrait prendre son envol avec l'arrivée des nouvelles langues.

Avec des limites pour Reddit Answers

Les utilisateurs de Reddit non connectés à leur compte sont limités à 10 questions par semaine, contre 50 questions par jour pour les utilisateurs connectés, voire 100 par jour pour les abonnés Premium.

Reddit précise que l'IA " peut ne pas toujours résumer le contenu avec précision " et que les informations, provenant des redditors, n'ont pas été vérifiées.

L'outil ne répondra pas aux questions jugées dangereuses ou contraires aux règles de la communauté. Les modérateurs ne peuvent pas exclure le contenu de leurs communautés de Reddit Answers. Néanmoins, Reddit Answers exclut le contenu provenant de communautés privées ou mises en quarantaine, et fait l'impasse sur le NSFW (Not safe for work).