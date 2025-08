Lassés par la publicité, les réponses IA de qualité médiocre et le sur-référencement, de nombreux utilisateurs ont pris l'habitude d'ajouter le mot « Reddit » à leurs requêtes sur Google pour trouver des avis et des solutions authentiques. Cette manœuvre, devenue un réflexe pour beaucoup, n'est pas passée inaperçue. Steve Huffman, le PDG de Reddit, a confirmé cette orientation stratégique dans sa dernière lettre aux actionnaires, la présentant comme une évolution naturelle pour la plateforme. L'idée est simple : transformer une audience déjà captive en un trafic direct et qualifié, en devenant la porte d'entrée principale vers ses propres contenus.

Crédits : Brett Jordan / Unsplash

Une ambition née d'un usage bien réel

La décision de Reddit n'est pas une sortie hasardeuse, mais la formalisation d'un comportement massivement adopté. Pour une question pointue, un avis sur un produit ou une solution technique, les forums de la plateforme regorgent de réponses pertinentes et nuancées, loin des contenus aseptisés. Steve Huffman le souligne, Reddit possède « quelque chose de spécial » : 20 ans de conversations humaines. Cette richesse constitue la matière première d'un nouveau type de recherche. Le PDG l'affirme : « Reddit est l’une des rares plateformes à avoir le potentiel de devenir une véritable destination de recherche ». L'objectif est clair : faire de la recherche une fonction centrale de l'expérience utilisateur.

Reddit Answers, l'arme anti-Google

Pour concrétiser cette vision, la société mise sur son outil Reddit Answers. Lancé en décembre 2024, ce service qui synthétise les discussions pour fournir des réponses concises connaît une adoption fulgurante, passant de 1 à 6 millions d'utilisateurs hebdomadaires en seulement un trimestre. Actuellement limité aux questions en anglais et disponible dans une douzaine de pays, son déploiement à l'échelle mondiale est une priorité. La stratégie est d'intégrer plus profondément cet outil dans l'expérience de recherche principale pour attirer les centaines de millions de visiteurs qui viennent chaque semaine sur la plateforme en quête de conseils.

Reddit Answers

Une stratégie pour reprendre le contrôle

Développer son propre moteur de recherche est aussi une manœuvre défensive pour Reddit. La plateforme, qui tire jusqu'à 50 % de son trafic quotidien de Google, est vulnérable aux changements d'algorithmes de ce dernier. Avec l'intégration croissante des « AI Overviews », Google tend à fournir des réponses directes, réduisant les clics vers les sites tiers comme Reddit. Steve Huffman qualifie ce phénomène de « vent contraire ». En devenant sa propre porte d'entrée, Reddit cherche non seulement à réduire cette dépendance, mais aussi à détenir un « potentiel de monétisation incroyable » en maîtrisant toute la chaîne, de la requête de l'utilisateur à la réponse.

Les défis de la confiance et de l'authenticité

Cette transformation ambitieuse n'est pas sans obstacles. Le principal enjeu pour Reddit sera de préserver la confiance de ses utilisateurs, qui est le pilier de sa valeur. La plateforme reste un terrain de jeu pour les bots et l'astroturfing, cette pratique visant à masquer les véritables commanditaires d'un message. Si l'intelligence artificielle de Reddit Answers se base sur des contenus manipulés, toute la promesse d'une information authentique s'effondre. L'entreprise doit donc lutter sans relâche contre ces manipulations pour que sa transition réussisse. Le défi est de taille : exploiter l'IA sans trahir l'esprit des communautés qui ont fait son succès.