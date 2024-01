Dévoilée en Chine par Xiaomi en septembre dernier, la série de smartphones Redmi Note 13 arrive en France. Proposition la plus haut de gamme de ces appareils milieu de gamme, le Redmi Note 13 Pro+ est de la partie.

Le Redmi Note 13 Pro+ est l'occasion de quelques premières pour un smartphone Redmi. Certifié IP68 pour la résistance à la poussière et à l'eau, son écran protégé par Corning Gorilla Glass Victus est incurvé. Un choix d'écran incurvé qui tranche avec la tendance actuelle dans le haut de gamme.

L'appareil affiche sur un écran AMOLED de 6,67 pouces et d'une définition de 2712 x 1220 pixels, avec taux de rafraîchissement de 120 Hz et luminosité maximale de 1800 cd/m². Un capteur d'empreintes digitales est intégré à l'écran.

Dimensity 7200 Ultra, 120 W et 200 mégapixels

Compatible Wi-Fi 6, le Redmi Note 13 Pro+ est équipé d'une puce Dimensity 7200 Ultra (5G) de MediaTek gravée en 4 nm (2 x Cortex-A715 à 2,8 GHz et 6 x Cortex-A510 2 GHz). Elle est épaulée par jusqu'à 12 Go de RAM (LPDDR5) et 512 Go de stockage en UFS 3.1.

L'appareil embarque une batterie de 5000 mAh et supporte la charge rapide 120 watts. Le système HyperCharge de 120 W permet de recharger le Redmi Note 13 Pro+ à 100 % en 19 minutes.

À l'arrière, un capteur photo de 200 mégapixels (Samsung Isocell HP3) est associé à un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Le module principal est avec stabilisation optique de l'image. À l'avant, c'est un capteur photo de 16 mégapixels.

Prix et disponibilité

Le Redmi Note 13 Pro+ est à 469 € dans une configuration avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le prix passe 499 € pour 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, sachant que la gamme Redmi Note sera disponible à partir du 18 janvier.

Redmi Note 13 Pro à 349 € (8 Go / 256 Go) et 399 € (12 Go et 512 Go)

Les modèles de base de la nouvelle gamme sont le Redmi Note 13 5G et le Redmi Note 13. Ils disposent d'un triple capteur photo 108 + 8 + 2 mégapixels (et 16 mégapixels à l'avant), une batterie de 5000 mAh avec charge rapide 33 W.