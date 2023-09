A côté de ses nombreuses gammes de smartphones sous sa propre marque, Xiaomi lance également des séries via ses marques filles. La série Redmi Note 13 tout juste annoncée vient prolonger une gamme appréciée pour son bon rapport qualité / prix et une sélection de fonctionnalités avancées.

Trois smartphones ont été dévoilés avec les Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro et Redmi Note 13 Pro+ pour couvrir le segment de milieu de gamme. Les trois modèles s'appuient sur un même affichage 6,67 pouces AMOLED FHD+ à 1,5K avec rafraîchissement d'écran 120 Hz.

Ils utilisent deux types de processeur : Dimensity 6080 pour le Redmi Note 13 et le récent Snapdragon 7S Gen 2 pour les versions Pro, avec différentes configurations de RAM (6 à 12 Go pour le Redmi Note 13, 8 à 1 Go pour les Pro et Pro+) et de stockage (128 à 256 Go pour le Redmi Note 13, 128 à 512 Go pour les versions Pro et Pro+).

Des capteurs photo de 100 à 200 mégapixels

La série Redmi Note 13 ne lésine pas sur le nombre de mégapixels pour la partie photo. Le modèle Redmi Note 13 standard propose ainsi un module principal de 100 mégapixels et un capteur secondaire de 2 mégapixels pour la macro.

Les Redmi Note 13 Pro et Pro+ proposent pour leur part trois capteurs photo : un module principal de 200 mégapixels (Samsung Isocell HP3), un ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro 2 mégapixels.

Les trois smartphones se distinguent enfin par leur capacité de charge :

Redmi Note 13 : 5000 mAh et charge 33W

Redmi Note 13 Pro : 5100 mAh et charge 67W

Redmi Note 13 Pro+ : 5000 mAh et charge 120W

Des tarifs qui s'annoncent attractifs

Les trois smartphones offrent une compatibilté 5G et conservent toujours la prise jack 3,5 mm. Ils seront lancés initialement avec Android 13 à bord et la surcouche MIUI 14.

Les tarifs varient de 1099 yuans à 1599 yuans (140 € HT à 205 € HT) pour le Redmi Note 13, de 1399 yuans à 1999 yuans (180 € HT à 256 € HT) pour le Redmi Note 13 Pro et de 1899 yuans à 2199 yuans (244 € HT à 282 € HT) pour le Redmi Note 13 Pro+.