En plus des smartphones Redmi Note 12 Pro+ 5G, Redmi Note 12 Pro 5G et Redmi Note 12 (4G et 5G), Xiaomi lance en France la montre connectée Redmi Watch 3. Elle avait également été dévoilée fin 2022 en Chine.

Avec un boîtier rectangulaire de 42,6 x 36,5 mm, une épaisseur de 9,99 mm et un poids de 37,3 g, la Redmi Watch 3 dispose d'un écran Amoled de 1,75 pouce d'une définition de 390 x 450 pixels, 341 ppi, taux de rafraîchissement de 60 Hz.. Sa luminosité est de jusqu'à 600 cd/m² et l'affichage Always-on est proposé.

Cette smartwatch propose plus de 200 cadrans pour la personnalisation d'écran. Elle est étanche 5 ATM et peut gérer plus de 120 modes sportifs, avec notamment la détection automatique de six sports. Sa panoplie de capteurs comprend GPS (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou et QZSS) et fréquence cardiaque optique.

Appels uniquement Bluetooth

La Redmi Watch 3 permet une surveillance de la fréquence cardiaque en continu, une mesure de la saturation en oxygène dans le sang (SpO 2 ), le suivi du sommeil et du stress.

Avec batterie de 289 mAh, elle a une autonomie de jusqu'à 12 jours en utilisation normale (sans suivi GPS).

La connectivité est Bluetooth 5.2. Pour les appels téléphoniques Bluetooth, un haut-parleur HD et un microphone antibruit sont de la partie. Avec le smartphone connecté, trois appuis sur le bouton latéral permettent d'appeler un contact d'urgence défini dans l'application Mi Fitness.

Pour moins de 150 €

La montre connectée Redmi Watch 3 est disponible en noir ou en ivoire, pour un prix de 149,99 € sur Amazon et Mi.com. Jusqu'au 6 avril prochain, le prix peut même être abaissé de 20 € dans le cadre d'une offre de lancement.