Instagram (Meta) envisagerait de transformer sa fonctionnalité Reels de vidéos au format court en une application autonome. Une initiative qui permettrait de mieux concurrencer TikTok, dont l'avenir est actuellement incertain aux États-Unis. Une occasion à saisir pour Meta ?

The Information cite une source anonyme qui a entendu Adam Mosseri, le patron d'Instagram chez Meta, parler avec ses équipes d'un tel projet au nom de code Projet Ray. Il s'agirait d'offrir une expérience plus ciblée de vidéos courtes et avec un défilement de type TikTok.

Le cas échéant, une application dédiée aux Reels pourrait réduire l'encombrement de l'application Instagram, mais il n'est pas clair si les Reels ont vocation à déserter Instagram. Un autre objectif serait d'améliorer les algorithmes pour les recommandations des contenus et de proposer davantage de Reels de trois minutes.

Après l'annonce de l'application Edits

Le mois dernier, Adam Mosseri a annoncé l'arrivée d'une nouvelle application de montage de vidéos au nom de Edits et sous la houlette d'Instagram. Sur mobile, elle proposera des outils d'édition et de création pour des vidéos de jusqu'à 10 minutes qui peuvent être partagées sur Instagram en 1080p.

L'application Edits a largement été perçue comme une réponse à l'application CapCut de la maison mère ByteDance de TikTok, et pour combler opportunément un éventuel vide qui serait laissé par une disparition aux États-Unis.

Une bonne idée ?

Meta, ou plutôt Facebook à l'époque, avait déjà tenté de concurrencer frontalement TikTok avec une application Lasso sur le même créneau, mais l'aventure avait tourné court. L'application IGTV d'Instagram pour des vidéos plus longues a également été un échec et l'accent a été mis sur les Reels.

Selon Instagram, les Reels sont partagés plus de 4,5 milliards de fois par jour sur Instagram et sur Facebook. « Notre objectif est simple : proposer les bons Reels aux bonnes personnes au bon moment. » Il y a eu un récent couac.