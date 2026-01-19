Le transporteur français Relais Colis a révélé qu'une brèche de sécurité chez un partenaire avait exposé les informations de ses clients. Si l'entreprise se veut rassurante en précisant qu'aucune donnée bancaire ou mot de passe n'est concerné, l'impact reste majeur.

Les informations dérobées constituent le kit de démarrage parfait pour des campagnes de phishing et de smishing ultra ciblées et redoutablement efficaces.

Quelles données personnelles ont été précisément volées ?

L'incident a compromis un triptyque d'informations particulièrement sensibles pour monter des fraudes. Les pirates ont mis la main sur les noms et prénoms des clients, leurs adresses e-mail, ainsi que leurs numéros de téléphone. C'est une combinaison explosive qui permet de personnaliser des tentatives de hameçonnage avec une crédibilité alarmante. Imaginez recevoir un SMS avec votre nom, mentionnant un colis en attente de livraison, vous invitant à cliquer sur un lien frauduleux.

???? Relais Colis, après sa bourde, a finalement confirmé son piratage !



Près de 10M de données personnelles qui se retrouvent dans les méandres du darkweb... aux mains de cybercriminels...



Les sms ciblés vont devenir légion.



Bonjour ?? c'est le livreur...



Hâte de savoir… https://t.co/COLC5SJuzp pic.twitter.com/CVGnv8HmW2 — SaxX ¯\_(ツ)_/¯ (@_SaxX_) January 16, 2026

Bien que l'entreprise souligne l'absence de données de paiement ou de mots de passe dans la fuite, le danger est ailleurs. La valeur de ces informations réside dans leur capacité à tromper la vigilance des utilisateurs. Avec ces éléments, les cybercriminels peuvent construire des scénarios d'escroquerie sophistiqués, bien loin des traditionnels messages impersonnels et truffés de fautes. La menace est donc très concrète pour des dizaines de millions de colis livrés chaque année.

Comment Relais Colis a-t-il géré la crise ?

Face à la brèche, la communication de Relais Colis s'est voulue rapide et transparente. L'entreprise affirme avoir déployé des "mesures correctives" immédiates dès la détection de l'incident pour sécuriser les systèmes affectés et renforcer ses dispositifs de protection. La procédure légale a été scrupuleusement suivie, notamment avec une notification en bonne et due forme auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).

Cette déclaration à l'autorité de protection des données n'est pas une simple formalité. La CNIL a désormais toute latitude pour diligenter une enquête approfondie sur les conditions de conservation des données et la robustesse des mesures de sécurité, non seulement chez Relais Colis mais aussi chez ses prestataires. Des sanctions pourraient être prononcées si des manquements graves au RGPD étaient constatés suite à cette cyberattaque.

Les informations piratées sont-elles déjà en vente sur le dark web ?

Si Relais Colis assure qu'aucune "utilisation frauduleuse" n'a été constatée à ce stade, les signaux provenant des bas-fonds d'Internet sont beaucoup plus inquiétants. Quelques jours avant l'annonce officielle, un pirate connu sous le pseudonyme de NPRS a mis en vente une base de données sur le tristement célèbre BreachForums. Le lot ? Près de 10 millions de lignes contenant précisément le type d'informations dérobées.

Le timing entre cette mise en vente et la confirmation de la fuite est trop parfait pour être une coïncidence. Même si les données n'ont pas encore été formellement authentifiées comme provenant de cette attaque spécifique, tout porte à croire que le butin est déjà en train d'être monnayé. La vente de ces données personnelles alimente directement l'écosystème de la cybercriminalité, fournissant des munitions pour de futures attaques.

Cette cyberattaque est-elle un cas isolé en France ?

Absolument pas. L'attaque contre Relais Colis s'inscrit dans une série noire qui frappe durement le secteur de la logistique en France. Ces derniers mois, d'autres géants du secteur comme Colis Privé, Chronopost et Mondial Relay ont également subi des violations de sécurité similaires. Cette concentration d'attaques sur les transporteurs n'est pas un hasard : ils détiennent des données précieuses qui sont une véritable mine d'or pour les escrocs.

Ce phénomène alarmant expose des millions de Français à un risque accru de fraude. La multiplication des fuites sature l'écosystème numérique d'informations personnelles, rendant la population de plus en plus vulnérable à une vague sans précédent d'arnaques. Chaque nouvelle brèche enrichit l'arsenal des escrocs et augmente la probabilité de succès de leurs tentatives de phishing.

Foire Aux Questions (FAQ)

Que dois-je faire si je suis client Relais Colis ?

La vigilance est votre meilleure arme. Méfiez-vous de tous les SMS et e-mails inattendus prétendant venir de Relais Colis ou d'un autre transporteur. Ne cliquez jamais sur un lien suspect et ne fournissez jamais d'informations personnelles ou bancaires en réponse à une sollicitation. En cas de doute, connectez-vous directement sur le site officiel de l'entreprise pour suivre vos colis.

Les arnaques par SMS sont-elles le principal danger ?

Oui, le "smishing" (phishing par SMS) est la menace la plus directe. Les pirates possèdent votre nom et votre numéro de téléphone, ce qui leur permet de créer des messages très crédibles vous informant d'un problème de livraison ou de frais de douane à régler. Ces messages contiennent systématiquement un lien vers un site malveillant conçu pour voler vos informations de paiement ou vos identifiants.

Relais Colis peut-il être sanctionné ?

Oui. La CNIL, qui a été informée de l'incident, peut lancer une enquête pour déterminer si l'entreprise et ses prestataires ont respecté leurs obligations en matière de protection des données, conformément au RGPD. Si des failles de sécurité ou des négligences sont avérées, l'autorité peut infliger de lourdes amendes financières.