C'est un secret de polichinelle qui n'en est plus vraiment un. Le remake d'Assassin's Creed IV: Black Flag, bien que jamais annoncé formellement, est au cœur de toutes les attentions.

Une récente indiscrétion, impliquant une figurine de son héros Edward Kenway, a poussé Ubisoft à sortir du silence. Pas avec un communiqué officiel, mais avec une touche d'humour qui en dit long sur la situation.

Comment une simple figurine a-t-elle relancé la machine à rumeurs ?

L'étincelle est venue d'un endroit inattendu : une annonce sur la plateforme Vinted. Une figurine d'Edward Kenway, visiblement conçue par le fabricant PureArts, a fait surface en ligne, avec une mention indiquant une commercialisation dans le courant de l’année. Ce n'est pas la première fois que des produits dérivés trahissent les plans d'un éditeur.

Cette nouvelle découverte a immédiatement enflammé les réseaux sociaux, s'ajoutant à une liste déjà longue d'indices et de fuites. On se souvient notamment d'une mention du titre supposé, Assassin's Creed Black Flag Resynced, apparu un temps sur le site de l'organisme de classification PEGI, renforçant l'idée que le projet était bien réel et avancé.

Quelle a été la réaction surprenante d'Ubisoft ?

Face à cette avalanche de spéculations, le compte X.com officiel de la licence Assassin's Creed a choisi l'autodérision. Plutôt que de nier ou de garder un silence de marbre, Ubisoft a répondu à la fuite avec un mème iconique tiré de l'introduction de Grand Theft Auto: San Andreas.

La fameuse réplique de CJ, "Ah shit, here we go again" ("Ah merde, c'est reparti pour un tour !"), a été utilisée pour commenter la situation. C'est une manière maligne et décalée de reconnaître l'existence du projet sans pour autant faire une annonce officielle, tout en exprimant une forme de lassitude amusée face à la situation.

Le remake risque-t-il d'être reporté, voire annulé ?

Cette confirmation officieuse arrive dans un contexte troublé pour l'éditeur français. La société a récemment annoncé une restructuration majeure, entraînant des licenciements et l'annulation de plusieurs projets, dont le très attendu remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps.

Dans ce climat d'incertitude, plusieurs insiders crédibles, dont le réputé Tom Henderson, suggèrent que Black Flag Remake ferait bien partie des titres repoussés à une date indéterminée. Alors que certaines rumeurs évoquaient un développement bien avancé, les fans devront probablement patienter encore un moment avant de pouvoir hisser le pavillon noir.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le remake d'Assassin's Creed Black Flag est-il officiellement confirmé ?

Non, le jeu n'a jamais été annoncé officiellement par Ubisoft. Cependant, la réaction de l'éditeur à une récente fuite, via un mème sur les réseaux sociaux, est largement interprétée comme une confirmation implicite de son existence.

Quel est le titre potentiel de ce remake ?

Selon une fuite provenant du site de l'organisme de classification PEGI, le jeu pourrait s'intituler Assassin's Creed Black Flag Resynced. Cette information reste toutefois à confirmer.

Pourquoi la sortie du jeu pourrait-elle être retardée ?

Le potentiel report du jeu s'inscrit dans un contexte de restructuration globale chez Ubisoft. L'entreprise a récemment annulé plusieurs projets et repoussé d'autres titres pour réévaluer ses priorités et la qualité de ses productions.