Dans une annonce choc, Ubisoft a officialisé un plan de restructuration majeur pour faire face à une situation financière critique, avec un déficit opérationnel estimé à près d'un milliard d'euros. La conséquence la plus visible est une purge créative sans précédent : six jeux sont purement et simplement annulés, dont le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps, en chantier depuis des années et source de nombreuses attentes et inquiétudes.

Pourquoi le remake de Prince of Persia a-t-il été annulé ?

L'histoire de ce remake est celle d'un développement chaotique. Annoncé en 2020, le projet avait immédiatement déçu par sa qualité visuelle jugée indigne des standards actuels. Initialement confié aux studios indiens de Pune et Mumbai, le jeu a subi de multiples reports avant qu'une décision radicale ne soit prise en 2022.

Face aux critiques, Ubisoft avait rapatrié le développement chez Ubisoft Montréal, le studio star à l'origine du jeu de 2003, dans une tentative de sauver le projet et de redonner ses lettres de noblesse à la licence Prince of Persia. Malgré un redémarrage complet et des nouvelles rassurantes, le titre n'a finalement jamais atteint les nouveaux standards de qualité internes, menant à son abandon définitif.

Quelle est la nouvelle stratégie d'Ubisoft ?

L'éditeur justifie cette vague d'annulation par une réorientation stratégique majeure, dictée par la brutalité du marché actuel. Yves Guillemot, PDG du groupe, l'admet : l'industrie est devenue "plus sélective et compétitive". Le cap est désormais mis sur deux piliers : les mondes ouverts AAA, qui ont fait le succès de franchises comme Assassin's Creed, et les jeux-services (GaaS), conçus pour générer des revenus sur le long terme.

Pour mettre en œuvre cette vision, la nouvelle organisation d'Ubisoft repose désormais sur cinq "Creative Houses" spécialisées. Ce plan de sauvetage a cependant un coût humain et structurel : les studios de Halifax et Stockholm ferment leurs portes, et sept autres projets voient leur développement prolongé pour garantir un niveau d'excellence jugé impératif.

Quel futur pour les licences historiques d'Ubisoft ?

Cette décision radicale laisse un goût amer et soulève une question fondamentale : quel est l'avenir des licences emblématiques qui ne rentrent pas dans les cases "monde ouvert" ou "jeu-service" ? Le sacrifice de Prince of Persia, une franchise adorée des fans, est un signal extrêmement fort envoyé par la direction.

Des noms comme Splinter Cell ou Rayman, déjà absents des radars depuis de nombreuses années, semblent plus menacés que jamais. En se concentrant sur des modèles économiques très spécifiques, Ubisoft prend le risque de se couper d'une partie de son héritage et de sa communauté. Les joueurs devront attendre pour voir si ce virage stratégique permettra à l'éditeur de "retrouver son leadership créatif" ou s'il marquera la fin d'une époque.

Foire Aux Questions (FAQ)

Combien de jeux ont été annulés par Ubisoft ?

Ubisoft a officiellement annoncé l'arrêt du développement de six jeux au total. Cela inclut le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps, quatre autres titres non annoncés (dont trois nouvelles licences) et un jeu mobile.

Le remake de Prince of Persia était-il en développement depuis longtemps ?

Oui, le projet a eu un parcours très long et difficile. Annoncé pour la première fois en septembre 2020 pour une sortie initiale en janvier 2021, il a été repoussé à de multiples reprises avant que son développement ne soit entièrement repris par un nouveau studio en 2022.

Pourquoi Ubisoft change-t-il de stratégie ?

Ce changement est une réponse directe à une crise financière et à un marché du jeu vidéo jugé plus compétitif. L'entreprise cherche à renouer avec la croissance en se concentrant sur les genres qu'elle maîtrise le mieux et qui sont les plus rentables : les jeux en monde ouvert et les jeux-services.