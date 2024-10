Le passage de la motorisation thermique à électrique permet au constructeur Renault de convoquer ses gloires passées et de leur redonner une nouvelle vie en mixant style connu et nouveauté technique.

La Renault 5 E-Tech est l'une des premières à suivre ce chemin mais elle sera très bientôt suivie par un autre modèle bien connu : la Renault 4 ou 4L. Le constructeur avait déjà donné un avant-goût avec le concept 4Ever Trophy présenté en 2022.

Cette fois, c'est la version standard de la Renault 4 E-Tech qui doit être présenté le 14 octobre pour le Mondial de l'Auto de Paris. La célèbre 4L va donc reprendre du service en version électrique, là encore en conservant l'allure générale tout en exploitant les dernières innovations.

Renault 4 E-Tech Electric, entre tradition et modernité

En amont de l'annonce officielle, les premières images livrent certains détails du design. La R4 E-Tech devrait donc adopter une calandre avec bandes et logo Renault lumineux, des phares étirés et arrondis découpés en plusieurs segments rappelant la forme en gélule du modèle original, ansi qu'un logo 4 à l'arrière, et des portières marquées de trois bandes .

Le véhicule conservera la large porte de hayon donnant accès au coffre, avec son seuil de chargement bas qui rappelle ce qui a aussi fait le succès de la 4L.

La Renault 4 E-Tech électrique sera dotée d'un becquet au-dessus du hayon tandis que le toit sera doté de barres permanentes. Une image montre également une version avec toit ouvrant en toile.

Retour du coupe-file

La R4 E-Tech Electric sera un peu plus longue de la citadine R5 avec 4,14 mètres de longueur et exploite la plate-forme AmpR Small qui mixe large volume intérieur, confort et agilité.

Pour le reste des caractéristiques (motorisation, batterie, prix), il faudra attendre l'annonce officielle dans quelques jours.

Elle sera produite sur le site de Maubeuge et commercialisée à partir de 2025. Elle constituera un temps fort du Salon de l'Automobile de Paris et le constructeur annonce déjà un coupe-file R4 R Pass, similaire à celui de la R5, pour 150 € et qui permet de commander le véhicule 15 jours avant l'ouverture des commandes officielles, avec livraison prioritaire et divers avantages proposés.