Les batteries Li-Ion restent majoritaires dans les véhicules électriques mais la technologie de batterie LFP (Lithium Fer Phosphate) fait peu à peu son chemin chez les constructeurs et constitue une alternative intéressante pour certains types de véhicules électriques.

La batterie LFP sera également une arme décisive dans l'effort de réduction des prix des véhicules électriques, élément qui reste un frein significatif à l'essor de ce segment et qui pourra peut-être contrer le tassement des ventes de véhicules électriques.

Ampere, jeune filiale du constructeur Renault consacrée aux véhicules électriques, annonce l'intégration de la technologie de batterie LFP dans ses chaînes de production en complément des batteries NMC (Nickel Manganèse Cobalt) utilisées jusqu'à présent.

Les avantages de la technologie LFP

Les batteries NMC restent une référence pour les voitures électriques mais elles nécessitent des métaux dont les prix sont en train de flamber et qui contribuent depuis les débuts du marché à rendre ces véhicules bien plus chers que leurs équivalents thermiques.

Avec le LFP, les matières premières sont plus faciles à obtenir et moins coûteuses, même s'il faut composer avec des batteries offrant une densité énergétique moins importante, ce qui joue sur l'autonomie, tout en offrant une durée de vie plus longue en supportant un plus grand nombre de cycles de charge.

Les batteries LFP ont un rôle à jouer pour équiper des véhicules de type citadine pouvant se permettre d'avoir une autonomie plus faible ou dans des systèmes hybrides en conjugaison avec d'autres technologies où elle peut être utilisée pour le démarrage et les trajets courts.

Pour résoudre, au moins partiellement, la problématique de l'autonomie plus faible en LFP, Ampere et LG Energy Solution ont travaillé sur une technologie dite Cell-to-Pack permettant d'intégrer un plus grand nombre de cellule dans un volume donné.

Réduire les coûts en électrique, une obsession

Entre le recours au LFP et l'utilisation de cette technologie Cell-to-Pack, Ampere promet de pouvoir réduire le coût de 20% des batteries électriques de ses véhicules dès 2026.

Et pour la production des batteries LFP, Ampere a recours à l'expertise du spécialiste chinois des solutions de stockage d'énergie CATL, ce qui lui permet également d'installer des sites de production en Europe.

CATL et LG fourniront les premières batteries LFP pour des véhicules de marque Renault et Alpine avant une mise en production à Ampere ElectriCity, dans les Hauts-de-France.

Plus largement, ces innovations entrent dans une stratégie qui doit permettre à Ampere de réduire de 40% ses coûts pour la prochaine génération de véhicules électriques.