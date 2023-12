Alors que Citroën a déjà lancé l'offensive de la voiture électrique abordable avec la Citroën ë-C3, c'est peu de dire que Renault est attendu au tournant (ou au virage) avec sa Renault 5 électrique qui doit concourir dans la même catégorie.

Après les concepts et les ébauches, le modèle final sera dévoilé lors du salon de l'auto de Genève le 26 février 2024 mais le constructeur ne résiste pas au plaisir de livrer les premières informations.

Entrant dans la gamme de la nouvelle filiale Ampère de Renault consacrée aux modèles électriques, la version de série sera donc la Renault 5 E-Tech electric qui reprendra la forme générale de la vénérable mais talentueuse R5 tout en basculant dans l'ère de la voiture pensée dès l'origine pour la motorisation électrique.

Hommage à la R5, regard électrique vers l'avenir

Renault évoque dès à présent certains aspects du style du nouveau véhicule, montrant les optiques avant rappelant son illustre modèle et arrière tout en verticalité et en prolongement de la carrosserie pour optimiser l'aérodynamique.

La Renault 5 E-Tech electric remplacera la prise d'air sur le capot de la R5 originale par un indicateur de charge lumineux se transformant en un chiffre 5 stylisé lorsque la charge est terminée.

Les passages de roue sont enfin mis à l'honneur pour souligner l'héritage de la R5 Turbo avec ses flancs étirés dont il restera surtout la ligne générale afin de constituer surtout un marqueur de sa filiation avec le modèle sport.

Renault annonce que la Renault 5 E-Tech electric profitera de deux capacités de batterie. L'une offrira une capacité de 52 kWh qui fournir une autonomie allant jusqu'à 400 km en cycle WLTP, et l'autre arrivera plus tard avec une capacité de 40 kWh et une autonomie évidemment un peu moindre mais suffisante pour une citadine électrique.

Un lancement très attendu

La conception du véhicule s'appuie sur la plate-forme AmpR Small donnant naissance à un véhicule de 3,92 mètres qui sera capable à terme de redistribuer son énergie dans le réseau électrique grâce à son chargeur bidirectionnel et la technologie V2G (Vehicle to Grid), avec "la possibilité de faire des économies sur la recharge et de réduire [la] facture d'électricité gobale grâce à la revente d'électricité sur le marché de l'énergie".

L'habitacle proposera des technologies avancées comme l'avatar Renault qui servira de "co-pilote humanisé" assurant "une expérience digitale complètement immersive dans l'univers Renault pour de nouvelles expériences de conduite et de vie à bord". Il faudra pour le moment s'en contenter avant d'en savoir plus.

Renault va préparer l'événement de l'officialisation de la Renault 5 E-Tech electric par une campagne de teasing qui dévoilera d'autres aspects du véhicule et par le coupe-file R5 R Pass, un système permettant aux passionnés de pouvoir commander le véhicule 10 jours avant le lancement de la commercialisation et de pouvoir en prendre possession les premiers, dès l'automne 2024.

Attendue en 2025 pour le grand public, la Renault 5 E-Tech Electric est annoncée à un tarif d'environ 25 000 € dans sa version d'entrée de gamme.