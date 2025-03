Après la Renault 5 E-Tech Electric qui a fait renaître la légendaire R5, le constructeur français propose la version électrique de la célèbre Renault 5 Turbo des années 80.

La Renault 5 Turbo 3E en reprend les lignes aux flancs larges tout en y intégrant le style inauguré avec la Renault 5 électrique et ses feux à LED. Conçue avec Alpine, elle joue évidémment la carte du véhicule de sport en revendiquant un statut de "mini supercar électrique".

La R5 Turbo renaît de ses cendres

Compacte avec ses 4 mètres de long et un rapport longueur / largeur de 2,01 qui lui donne un style hot hatch marqué par son hayon sportif, avec une hauteur de 1,38 mètre, son design est marqué par ses entrées d'air à l'avant et à l'arrière ainsi qu'au niveau du capot.

A l'intérieur, on trouvera une planche de bord numérique et une console centrale. La Renault 5 Turbo 3E profite de sièges baquet en Alcantara et on retrouve un frein à main vertical façon rallye pour rappeler son esprit sportif mais qui reste homologué pour la route.

Sportive avant tout, c'est un véhicule de deux places strictes. Impossible de loger quelqu'un à l'arrière mais le design permet de disposer d'un coffre au volume conséquent, une caractéristique rare sur un modèle sportif.

Renault proposera des possibilités de personnalisation des coloris intérieur et extérieur mais aussi de la planche de bord, des contreportes et de la console centrale pour donner un véhicule unique, et ce d'autant plus que le véhicule sera produit en série limitée : 1980 exemplaires numérotés, pas un de plus, avec possibilité en option de choisir son numéro de plaque.

La grande idée : des moteurs-roues

Mais que propose le véhicule pour revendiquer sa dynamique sportive ? Cela passera par une grande première : des moteurs électriques cachés dans les roues arrières de 20 pouces délivrant une puissance de 540 chevaux (soit 2 x 200 kW) et un joli couple de 4800 Nm.

Cette conception permet de se passer du système de transmission traditionnel et gagner de l'espace tout en permettant un contrôle séparé des moteurs-roues pour adapter la maniabilité et le style de conduite.

Ce type de moteur existe déjà sur certains véhicules électriques d'autres marques mais reste rare. Renault n'a pas caché son intention de le démocratiser à l'avenir sur des séries plus larges, même s'il faut trouver des solutions techniques aux défis qu'il représente : suspensions adaptées pour faire oublier le poids porté sur les roues, plus grande fragilité potentielle face aux conditions de route, prix du fait d'une production en quantité limitée...

Moteur électrique oblige, la restitution de puissance est instantanée et pourra rappeler les sensations du turbo de son aieule et le plaisir de conduite sera renforcée par le pack batterie située au niveau du plancher et assurant un centre de gravité très bas.

Charge rapide et performances sportives

Si la batterie est de 70 kW, pour une autonomie anticipée de plus de 400 kilomètres en cycle WLTP, le véhicule maîtrise sa masse en se limitant à 1450 Kg, aussi grâce aux moteurs-roues plus légères qu'un ensemble moteur / transmission complet, même électrique.

La Renault 5 Turbo 3E pourra en outre compter sur une charge rapide 800V qui permettront d'atteindre 80% de charge en 15 minutes sur une borne rapide de 350 kW.

A la maison, elle pourra profiter d'une charge standard 11 kW avec charge complète en 8 heures. Avec cet ensemble moteur électrique / batterie, ce modèle sportif revendique une accélération 0-100 km/h en moins de 3,5 secondes et une vitesse de pointe de 270 km/h.

La Renault 5 Turbo 3E sera commercialisée à partir de 2027 mais Renault n'en dévoile pas encore les tarifs qui seront très dépendants des options et personnalisations choisies.