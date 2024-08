Après avoir enregistré des résultats historiques en 2023, le groupe Renault poursuit sur sa lancée en 2024. Au premier semestre, le constructeur automobile enregistre une hausse de 1,9 % sur un an de ses ventes mondiales, avec un total de 1 154 700 véhicules vendus.

En Europe, le groupe confirme sa troisième place. Dans un marché en hausse de 5,5 %, c'est une augmentation de 6,7 % et 847 623 véhicules vendus.

Renault, Dacia et Alpine

La marque Renault écoule 535 238 véhicules en Europe (+8,2 % sur un an) et elle est leader en France avec 214 881 véhicules vendus (+8 %). Pour les particuliers, la croissance est portée par les motorisations E-Tech full hybride qui enregistrent une hausse de 45 %.

Renault est la deuxième marque en Europe sur le marché des véhicules particuliers hybrides. Fini le modèle Clio 3 avec son pare-choc qui a fait la renommée de la marque, ce sont les modèles Clio, Captur et Austral qui figurent aujourd'hui dans le Top 10. Leurs ventes ont augmenté de presque 60 % par rapport au premier semestre 2023.

Les véhicules 100 % électriques représentent environ 12 % des ventes de la marque Renault qui souligne une progression attendue sur le deuxième semestre de l'année grâce aux lancements de Scenic E-Tech electric et Renault 5 E-Tech electric.

Dans le Top 10 des marques les plus vendues en Europe, la marque Dacia enregistre une hausse de ses ventes de 4 % avec 309 816 véhicules. Modèle le plus vendu en Europe, Sandero représente 164 789 véhicules vendus dans le monde au premier semestre, soit une hausse de 18,5 % sur un an. Les ventes de Dacia Spring sont par contre en baisse sur le segment des petits véhicules électriques. En raison d'une fabrication chinoise, la fin du bonus écologique en France a pesé.

Pour la marque Alpine, c'est une progression mondiale de 47,2 % au premier semestre, avec un record de ventes de 2 720 immatriculations, dont une hausse de 59,9 % en France. Alpine s'attaque au 100 % électrique avec la citadine sportive A290 pour laquelle les commandes devraient ouvrir dans le courant de cet été.

Plateforme cloud et jumeaux numériques

Le groupe Renault loue le succès de son plan stratégique dit Renaulution et initié début 2021 pour la restauration de sa compétitivité. En tant que partenaire, Dassault Systèmes contribue notamment à ce plan stratégique axé sur la création de valeur.

La plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes a été adoptée par le groupe Renault. Elle s'appuie sur des outils d'intelligence artificielle et de machine learning, des processus métier collaboratifs et un modèle de données 3D.

Dassault Systèmes explique que le groupe Renault peut agréger des conceptions, des configurations, des données historiques et des prévisions sur des équipements, mais aussi tester divers scénarios de conception sur un jumeau numérique.

" Notre plateforme permet au constructeur de comprendre l'impact de la hausse des prix des matières premières, et de modéliser les scénarios d'optimisation les plus pertinents pour réduire les répercussions sur les coûts de production des véhicules. "