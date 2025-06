Après le bon démarrage de la R5 E-Tech Electric, le constructeur Renault compte bien faire de même avec le modèle Renault 4 électrique qui va jouer comme la version originale de sa modularité et de son rôle à tout faire.

Le constructeur mutliplie les concepts autour de sa nouvelle plate-forme. Il y avait eu le concept 4ever Trophy en 2022 pour proposer une version baroudeuse. Pour le salon Vivatech de Paris, Renault dévoile un nouveau concept avec la vision 4rescue qui s'exprime cette fois sur le thème pompier.

Fruit d'un développement commun entre Renault, la Software République et trois unités de sapeurs-pompiers, le concept veut symboliser le véhicule d'urgence du futur sur la base de la R4 électrique.

Un véhicule de commandement capable d'analyser le terrain

Véhicule de commandement d'urgence pensé dans le cadre de l'augmentation du risque de catastrophes naturelles associée au changement climatique, la vision 4rescue intègre pas moins de 20 solutions interconnectées répondant à des impératifs de prévention, d'action et de communication.

Le concept embarque ainsi dans un compartiment sur le toit des drones Thales longue portée et Parrot courte portée dotés de caméras et d'unités de communication pour avoir rapidement une vue d'ensemble d'une zone d'urgence.

Le véhicule peut également communiquer avec le mobilier connecté (fourni par JC Decaux) avec la technologie V2X d'Orange (Vehicle to Everything) et il dispose de capteurs fournis par STMicroelectronics pour gagner une perception de son environnement, associée à des caméras dotées de vision computing.

Une bulle de connectivités pour faciliter la gestion des secours

Pouvant servir de point d'accès 5G et WiFi mesh (le réseau se propage d'un appareil à un autre), elle peut mettre en oeuvre des jumeaux numériques des zones pour optimiser le déploiement des moyens et planifier les actions, épaulée par une intelligence artificielle embarquée.

Des sacs à dos faisant office d'antennes-relais peuvent être rapidement déployés pour constituer un réseau léger dans les zones où les infrastructures de communication seraient inopérantes.

Ces solutions peuvent diffuser automatiquement des messages d'urgence aux téléphones portables détectés et aux affichages des infrastructures urbaines dans la zone d'urgence.

Sur le salon Vivatech, plusieurs démonstrations seront réalisées en réponse à différents scénarios comme des incendies, des inondations ou du secours à la personne en milieu urbain.

Le concept vision 4rescue pourrait finir par devenir réalité et un outil avancé et technologique pour les soldats du feu mais il resterait beaucoup d'éléments annexes à déployer, à commencer par celui des infrastructures urbaines connectées.