Le constructeur Renault avait évoqué ces derniers jours l'arrivée d'un nouveau modèle tout électrique sur la base d'un de ses véhicules iconiques. Après la R5 transformée en Renault 5 E-Tech Electric qui débute sa commercialisation, voici venir pour le Salon de l'Auto de Paris la Renault 4 E-Tech Electric qui s'inspire cette fois de la célèbre 4L.

Le nouveau modèle électrique en reprend certains éléments de design iconiques comme les phares ronds à l'avant et le dessin du hayon ouvrant sur un vaste coffre. Sur la calandre, le logo Renault deviendra lumineux tandis qu'à l'arrière, le nom du véhicule est rappelé par un chiffre 4 stylisé.

La 4L devient petit SUV électrique

En passant à l'électrique, la R4 tend vers le SUV compact avec barres de toit ou toit ouvrant en toile, portières rainurées et jantes larges. A l'intérieur, le volant ovale et riche en boutons divers laisse la vue dégagée sur la planche des instruments s'étirant sur un écran central multimédia de 10 pouces.

La Renault 4 E-Tech Electric s'appuie sur la plate-forme AmpR Small déjà utilisée pour la R5 électrique et proposera un moteur électrique de 90 kW / 120 ch et 225 Nm de couple, associé à une batterie de 40 kWh assurant jusqu'à 300 km d'autonomie (en cycle WLTP).

Une variante plus musclée exploitera un moteur un peu plus puissant de 110 kW / 150 ch (et 245 Nm de couple) avec une batterie de 52 kWh pour 400 kilomètres d'autonomie, avec charge 11 kW et charge rapide 80 ou 100 kW. Elle pourra réaliser un 0-100 km/h en 8,5 secondes et atteindre une vitesse maximale de 150 km/h.

Prix de départ à moins de 30 000 € (hors bonus)

Renault annonce déjà que la version de base de la R4 E-Tech Electric sera proposée sous les 30 000 euros, soit un tarif légèrement plus élevé que la R5 E-Tech qui démarrera à 25 000 euros. Le nouveau véhicule iconique de Renault sera commercialisé en 2025.

Pour compléter sa gamme et descendre en prix, Renault a indiqué vouloir lancer ensuite une Twingo électrique avec un tarif de départ sous les 20 000 euros à partir de 2026.

En attendant, c'est Citroên avec son ë-C3 au franc succès qui occupe ce terrain de la voiture électrique à moins de 25 000 euros avec une nouvelle variante qui pourra descendre sous les 20 000 euros.