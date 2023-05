Alors que l'on voit un nombre grandissant de constructeurs se lancer sur le segment du véhicule électrique petit format et à prix de plus en plus agressif, Renault pourrait prochainement entrer dans la danse.

L'objectif du constructeur français : pouvoir proposer un véhicule 100% électrique abordable au prix de départ de 20 000 euros d'ici 2027.

Il faut dire que si les références se multiplient sur le marché français et dans le monde, il existe encore peu de véhicules sous la barre des 20 000 euros, à l'exception du Dacia Spring et de quelques voitures chinoises. Le segment est donc à prendre, et plusieurs constructeurs ont annoncé avoir en projet des plateformes visant spécifiquement ce créneau comme Volkswagen notamment.

Une micro citadine électrique pour les déplacements urbains

Les constructeurs le savent, la démocratisation réelle de l'électrique passera par les véhicules les plus abordables.

La voiture de Renault viendra ainsi concurrencer la Volskwagen ID.1 qui arrivera sur le marché en même temps. Elle s'inspirera, selon Luca De Meo, le patron de Renault, des citadines électriques japonaises, les fameuses Kei Cars, soit des micro véhicules à l'encombrement limité et aux trajets quasi exclusivement réservés aux zones urbaines.

Les Kei Cars japonaises pour inspiration

Le patron du constructeur partage sa vision : "J’aime beaucoup l’idée de traduire le concept de kei car au Japon en langage européen. Je pense que c’est intelligent, car il ne s’agit pas seulement d’une question de produit. Il s’agit d’une question de produit et d’une question de réglementation pour permettre une mobilité humaine efficace et à faible impact."

Selon toute logique, le véhicule devrait se baser sur la plateforme modulaire CMF-BEV, la même plateforme que la Renault 5 électrique ou encore que l'Alpine A290. On devrait également voir le véhicule emprunter des éléments du Dacia Spring par souci d'économies.

Reste désormais à savoir si le format de micro citadine séduira les foules, surtout au tarif de 20 000 euros.