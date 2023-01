Tesla a frappé fort en annonçant procéder à une baisse du prix de ses véhicules électriques sur l'ensemble des marchés au début d'année. Une annonce qui tranche avec la tendance actuelle du marché de l'automobile qui voit le prix moyen des véhicules neufs exploser depuis 2 ans.

Tesla baisse ses prix, Volkswagen ne suivra pas

On peut ainsi profiter de réduction de prix allant jusqu'à 16% sur les véhicules neufs de Tesla qui communique ainsi sur sa volonté d'aller toujours plus loin dans la démocratisation du véhicule électrique. Dans les faits, la baisse laisse la plupart des modèles de la marque hors de portée d'une grande partie des ménages, mais le geste est symbolique et appelle les constructeurs du monde entier à suivre le mouvement...

Mouvement qui ne sera visiblement pas suivi par le groupe Volkswagen : la marque allemande a ainsi annoncé qu'aucune baisse des prix n'était à l'ordre du jour au sein des différentes gammes de véhicules proposés.

C'est Olivier Blume, CEO de Volkswagen qui a indiqué "Nous avons une stratégie de prix claire et nous misons sur la fiabilité. Nous avons confiance dans le force de nos produits et de nos marques.". Volkswagen ambitionne ainsi de devenir leader du marché de l'électrique en Europe sans toutefois faire d'effort sur les marges et les prix, la marque continuant a l'inverse à augmenter le prix de ses véhicules électriques, y compris chez les marques détenues comme Porsche.

Tesla semble ainsi se lancer seule dans la guerre des prix, aucun constructeur historique ne souhaitant rogner sur ses tarifs et une stratégie globale de hausse de rentabilité.

Une situation qui pourrait permettre aux initiatives étrangères de s'offrir la main mise sur le parc automobile électrique d'Europe : les marques asiatiques comme Xpeng, Vinfast, Lucid Air ou BYD séduisent de plus en plus de par des véhicules sécuritaires proposés à des prix très agressifs.